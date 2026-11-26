印尼發生驚悚礦災！西爪哇省一處非法金礦，日前遭暴雨引發的洪水灌入，礦坑深達約100公尺，多名正在地下工作的礦工瞬間受困。救難人員截至25日晚間已尋獲9具遺體，另有17人仍受困、下落不明。更令人震驚的是，由於礦場從事非法採礦，當地居民及礦工起初不敢通報，直到事故發生約16小時後，警方才接獲消息，錯失第一時間展開大規模救援的機會。
暴雨引發河水暴漲！洪水灌入百米深礦坑
根據《美聯社》報導，這起事故發生23日晚間，地點位於印尼西爪哇省茂物縣（Bogor Regency）的彭果爾（Pongkor）地區。當時礦工正在地下挖掘金礦，附近的奇塞雷烏河（Ciseureuh River）卻因豪雨暴漲，洪水隨即灌入礦坑，淹沒地下通道。
警方表示，當時有11名礦工從其中一處作業區成功逃出，但其他人來不及撤離，受困於深約100公尺的礦坑內。一開始，當地礦工及居民曾自行嘗試抽水，但隨著積水持續增加，情況逐漸失控。
非法採礦不敢通報！救援延誤約16小時
這起事故另一個令人震驚的地方，是救援行動竟然延遲了約16小時才正式展開。
當地災害應變單位官員表示，由於礦場從事非法採礦，沒有人願意主動通報事故，直到警方接獲消息，才逐步展開救援部署。
截至25日晚間，救難人員已尋獲9名罹難者，另有17名礦工仍被認為受困地下。搜救動員約325人，包括消防人員、警察、軍方、醫療人員及志工，並使用大型抽水設備降低礦坑積水。
不過，救援難度相當高，除了坑內水位仍高，狹窄的通道、濕滑地面及照明不足，也讓搜救人員難以深入。印尼搜救單位表示，積水可能需要相當長的時間才能完全排除。
非法金礦事故頻傳！礦工安全缺乏保障
報導提到，這處非法金礦位於印尼國營礦業公司安塔姆（Antam）彭果爾金礦設施附近，但公司強調，事故發生地點並非旗下合法營運區域，所有正式員工均平安，公司也提供人道協助，支援搜救工作。
印尼擁有豐富的黃金及其他礦產資源，但偏遠地區非法小型採礦相當普遍，許多礦工在缺乏完善安全設備、防護措施的環境下工作，面臨暴雨淹水、土石崩塌及礦坑坍塌等風險。
這起事故不僅造成多人死傷，也再次凸顯印尼非法採礦背後的安全管理漏洞。當礦場連基本通報機制都無法確保，礦工一旦遭遇突發災害，往往連第一時間獲得救援的機會都可能失去。
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根據《美聯社》報導，這起事故發生23日晚間，地點位於印尼西爪哇省茂物縣（Bogor Regency）的彭果爾（Pongkor）地區。當時礦工正在地下挖掘金礦，附近的奇塞雷烏河（Ciseureuh River）卻因豪雨暴漲，洪水隨即灌入礦坑，淹沒地下通道。
警方表示，當時有11名礦工從其中一處作業區成功逃出，但其他人來不及撤離，受困於深約100公尺的礦坑內。一開始，當地礦工及居民曾自行嘗試抽水，但隨著積水持續增加，情況逐漸失控。
非法採礦不敢通報！救援延誤約16小時
這起事故另一個令人震驚的地方，是救援行動竟然延遲了約16小時才正式展開。
當地災害應變單位官員表示，由於礦場從事非法採礦，沒有人願意主動通報事故，直到警方接獲消息，才逐步展開救援部署。
截至25日晚間，救難人員已尋獲9名罹難者，另有17名礦工仍被認為受困地下。搜救動員約325人，包括消防人員、警察、軍方、醫療人員及志工，並使用大型抽水設備降低礦坑積水。
不過，救援難度相當高，除了坑內水位仍高，狹窄的通道、濕滑地面及照明不足，也讓搜救人員難以深入。印尼搜救單位表示，積水可能需要相當長的時間才能完全排除。
非法金礦事故頻傳！礦工安全缺乏保障
報導提到，這處非法金礦位於印尼國營礦業公司安塔姆（Antam）彭果爾金礦設施附近，但公司強調，事故發生地點並非旗下合法營運區域，所有正式員工均平安，公司也提供人道協助，支援搜救工作。
印尼擁有豐富的黃金及其他礦產資源，但偏遠地區非法小型採礦相當普遍，許多礦工在缺乏完善安全設備、防護措施的環境下工作，面臨暴雨淹水、土石崩塌及礦坑坍塌等風險。
這起事故不僅造成多人死傷，也再次凸顯印尼非法採礦背後的安全管理漏洞。當礦場連基本通報機制都無法確保，礦工一旦遭遇突發災害，往往連第一時間獲得救援的機會都可能失去。