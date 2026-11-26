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▲近日Threads瘋傳一組ChatGPT催淚指令，只要輸入「向陌生人講述我的故事」相關提示詞，AI就會根據過往對話紀錄給予溫暖回覆，讓大批網友實測後瞬間破防。（圖／翻攝自ChatGPT畫面）

平常當樹洞吐苦水 AI溫柔轉述讓全網破防

ChatGPT已經被很多人用來取代Google查詢生活大小事，近日Threads瘋傳一組ChatGPT指令，只要輸入一段假設「向陌生人介紹自己」的提示詞，AI就會根據過往的對話紀錄，用溫柔文字描繪出使用者的特質與經歷。不少網友實測後瞬間破防，紛紛截圖分享，直呼「我看完直接大哭！」ChatGPT能幫忙寫報告、查資料，現在居然連「催淚」都這麼拿手？有網友在Threads上發文分享這個爆紅玩法，驚呼「ChatGPT現在連催淚都會了嗎」，並貼出完整指令：貼文曝光後迅速引發跟風潮，大批網友實際測試後，紛紛被AI溫暖又感性的回覆擊中，留言區一片淚海：「GPT這個指令我看完大哭，大家趕快去玩玩看」、「平常都只拿它來抱怨，沒想到它眼中的我這麼努力」、「看完突然覺得好委屈又好被安慰」。之所以會讓這麼多人瞬間落淚，其實是因為現代人習慣把AI當成「情緒樹洞」，無論是深夜的自我內耗、工作上的崩潰，還是不好意思向親友開口的微小心事，都會毫無保留地丟進對話框裡。當AI將這些零碎的記憶重新拼湊，用一種不帶批判、只看見你努力的語氣向「陌生人」轉述時，那種「原來我這些日子的掙扎，都有被好好接住、好好記住」的回饋感，殺傷力格外強大。不過也有內行網友提醒，想玩這個指令，前提是平常就要常跟ChatGPT互動，且帳號必須開啟「記憶」功能，AI才能精準抓出專屬的個人特質；如果是剛辦好的新帳號，或是平常只用來翻譯、寫程式，生成的內容可能就會偏像萬用金句，催淚效果恐怕會大打折扣。