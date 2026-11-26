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新北市第12選區平地原住民的親民黨市議員候選人「吳建智咖啡哥」，近日也因名字而引發熱議，原本名字為「吳建智」的他，在2024年參選立法委員時，就改名為「吳建智咖啡哥」，改名原因竟是因外號「咖啡哥」比本名更有名。吳建智在2024年以無黨籍身分，將本名改為「吳建智咖啡哥」，參選第11屆平地原住民立法委員選舉。他也曾透露改名原因，因投入咖啡事業快要20年，因此在地方與業界都以外號「咖啡哥」聞名，為了讓大家更知道他是誰，便將外號加入本名參選。而今年吳建智咖啡哥受到親民黨徵召，投入新北市第12選舉區平地原住民市議員選舉，主打將企業管理經驗帶入公共服務，也希望可以幫助更多原住民。「吳建智咖啡哥」今年44歲原名為「吳建智」，父親為閩南人、母親為阿美族人。他曾任喜客咖啡股份有限公司業務員，從事咖啡機租賃及相關行業近20年，並白手起家創立米啡思咖啡有限公司，目前擔任該公司的負責人。