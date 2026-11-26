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▲沈伯洋上午赴中山大同車掃，「小水滴」前來力挺。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.26）

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚臨時宣布取消選前之夜，主持人蔡康永事後發文說，「有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，以為這樣本來不吃屎的人就會去吃屎」，被外界解讀是批評台北市長蔣萬安。對此，沈伯洋今（26）日受訪時強調，不妄加揣測，會在晚間與前總統蔡英文直播時告訴大家做法。沈伯洋昨晚突然宣布取消實體選前市民之夜，消息曝光後，蔡康永深夜在社群平台Threads發文寫下「有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，應該是以為這樣，本來不吃屎的人就會去吃屎了」，該句話被解讀批評蔣萬安把場地都借走，不過，該則貼文於上午6時被刪除。沈伯洋上午與立委王世堅、議員林亮君、顏若芳及議員候選人林子揚、賴俊翰車掃，一路上不少民眾都關心選前之夜，舉著「支持團隊所有決策，講完了」、「我只要勝選之夜」、「有我們在的夜晚，都是市民之夜」、「1128後每天都是市民之夜」等手舉牌。沈伯洋受訪時表示，蔡康永PO文還是以本人為主，他不妄加揣測，但若用出菜比喻，團隊出菜速度向來很快，出菜的方式有很多種，菜色也可以有很多種，會努力在今天趕快跟大家說明。沈伯洋提到，團隊從昨天半夜開會，現在也是蠻疲憊的，大概早上還會再開一次會，中午他也會再加入，再開一次會，接著晚上會與蔡英文直播，在直播時候，可以跟大家講詳細說明該怎麼做。至於網友敲碗，是否與民進黨新北市長候選人蘇巧慧一起舉行造勢晚會？沈伯洋說，台北人很多，若台北跟新北要合在一起，反而會造成新北交通癱瘓，「我覺得，台北人還是要有自己的主場」。媒體詢問，競選總幹事吳思瑤2022年被翻出過去曾說「搶輸了，下次請早」一事，沈伯洋回應，當時是因為民進黨搶到凱道路權，被對手質疑，是不是用什麼奇怪的方式搶到，所以吳思瑤才回那一句話。沈伯洋提到，對他而言，本來就是比誰先搶到場地，凱道是他們的首選，但他們沒有搶到，「我覺得沒有搶到，我們就認了，這真的也沒有什麼」，只是比較有疑慮的是，為什麼競總前面會被借走？因為理論上沒有人會在那邊要辦活動，為什麼那幾天會被借走？