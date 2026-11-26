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封路4天引發爭議 蔣萬安：過往經驗較少見

北平東路路權誰借走？蔣萬安：了解後再說明

不希望任何陣營留下遺憾 蔣萬安：開票活動形式再研議

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日晚間在仁愛路四段舉辦選前之夜，卻因提前封路搭設舞台引發民怨，昨（25）日深夜宣布取消實體活動。對此，台北市長蔣萬安今（26）日上午受訪表示，造勢活動封路在所難免，但一次封路4天確實比較少見，明天才是選前之夜，昨天就開始搭設舞台，相關原因應由沈伯洋團隊對外說明。蔣萬安表示，尊重沈伯洋團隊的活動規劃，但依照過往經驗，選前之夜大多在前一天才開始進行場地布置，這次自己的凱道選前之夜，也將於27日凌晨才進場搭設舞台。至於沈伯洋團隊為何需要提前數天進場，仍應由對方說明，不過，對於沈伯洋願意降低交通衝擊的決定，他也給予肯定。針對沈伯洋表示，仁愛路封路時間是經過多次與市府開會、研擬交通配套措施後的結果，是否有意拉市府背書？蔣萬安回應，一切仍應尊重專業，路權使用及交通維持計畫確實需要相關討論，市府都是依照程序及規定進行。至於外界質疑北平東路25日、26日的路權是否由國民黨或蔣萬安陣營取得，蔣萬安多次表示，會再進一步了解，必須確認後才能對外說明。媒體追問是否覺得自己被設局？蔣萬安直言「不會」，並重申尊重沈伯洋團隊的規劃，但封路4天的原因仍應由對方說明。另外，針對外界質疑蔣萬安陣營是否利用科技手段搶路權，蔣萬安表示，過往爭取場地都是分秒必爭，只要依照相關規則申請即可。他也提到，4年前參選台北市長時，對手同樣借了多處場地，自己最後也是選擇在停車場舉辦活動。蔣萬安表示，這次選舉全國矚目，相信有許多市民朋友想參加沈伯洋的選前之夜，也不希望任何一個陣營留下遺憾，因此若對方有意願，自己願意調整28日開票活動的舉辦方式，讓出市府路使用權。至於路權如何移轉，蔣萬安表示，只要雙方競選團隊對接，依照相關規定即可處理。他也澄清，開票活動並不會取消，只是舉辦形式及地點仍會再研議。此外，針對民進黨台北市議員洪婉臻質疑，市府規劃自12月1日起永久封閉市府路及新仁愛路，打造市民廣場，恐對周邊交通造成更長期的影響，蔣萬安則回應，相關方案都還在研議當中。