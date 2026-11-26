他總能找到自己想要的位置，能夠按照自己喜歡的方式打球、用自己的節奏掌控比賽。

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輸給詹姆斯心服口服！字母哥：他看起來不像41歲

詹姆斯坦言不擔心技術 提醒大家自己要42歲了

還有一個月我就滿42歲了，找回狀態確實得多花點時間。但和剛開季時相比，現在雙腳感覺更好了，狀態也慢慢回來。

費城76人今（26）日111：104擊敗熱火，當家球星詹姆斯（LeBron James）攻下25分、10籃板與12助攻大三元，再度刷新自己創下的最老大三元紀錄，賽後對手「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）輸得心服口服，還稱讚詹姆斯看起來不像41歲，「76人、熱火休賽季都歷經多位巨星合體重組，兩隊本季首次碰頭，41歲詹姆斯仍是全場最具宰制力球星，用一場大三元率領76人贏下比賽。字母哥本場同樣有32分、13籃板、4助攻、2抄截與1火鍋全能成績，他賽後受訪對詹姆斯競技狀態給予高度評價。「說實話，他看起來打得非常開心，完全不像已經41歲了。他總能找到自己想要的位置，能夠按照自己喜歡的方式打球、用自己節奏掌控比賽。」詹姆斯方面，本場出賽35分鐘1秒，總計15投9中，其中三分球6投4中，罰球3罰3中，得到25分、10籃板、12助攻與1抄截，以41歲又325天，改寫自己上繼寫下的最老大三元紀錄。針對自己近期手感逐漸加溫，詹姆斯賽後也坦言，年齡確實是一項考驗，「整個職業生涯，我數不清自己練了多少次投籃，肯定上萬次了。該做的我都做了，所以我從不擔心自己的技術。」詹姆斯最後也提醒大家，自己下個月美國時間30日就要年滿42歲了，「