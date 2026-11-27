習慣一早到超商領寄杯咖啡、用點數兌換商品的民眾注意！統一超商7-11宣布，OPENPOINT APP將於11月28日（週六）九合一暨公投投票日凌晨進行系統維護，當日00:00至03:00全面暫停服務，「行動隨時取、點數兌換、小7集點卡」3大服務更一路暫停至清晨06:00，共計6小時無法使用，提醒早起投票族與夜班族提前因應。
🟡7-11系統維護何時開始？3大服務暫停時段
根據7-11 OPENPOINT APP發布的最新系統維護公告，11月28日（週六）凌晨將分兩階段暫停相關功能，具體影響範圍與時間如下：
00:00－03:00（共3小時）：OPENPOINT APP 全面暫停服務，期間無法開啟APP登入、查詢點數或使用會員條碼累點。
00:00－06:00（共6小時）：行動隨時取、點數兌換、小7集點卡3大服務暫停，清晨6點前無法在門市兌換寄杯咖啡與點數商品。
🟡投票日一早想喝咖啡怎辦？超商結帳不受影響
由於11月28日適逢九合一地方選舉與第22案核電公投投票日，不少選務人員或早起排隊投票的民眾習慣清晨買咖啡提神。若預計在凌晨00:00至06:00維護期間前往超商，7-11門市仍24小時正常營業，現場使用現金、信用卡或悠遊卡等一般支付結帳皆不受影響，僅APP內寄杯、點數兌換與集點卡功能暫停，待清晨06:00維護結束後即可恢復正常兌領。
📌7-11 OPENPOINT 系統維護常見問題 QA
Q1：11月28日凌晨7-11門市有營業嗎？可以買東西嗎？
門市24小時正常營業，現金與一般支付結帳不受影響，僅OPENPOINT APP相關功能暫停。
Q2：11月28日早上幾點以後可以正常領「行動隨時取」咖啡？
清晨06:00系統維護結束後，即可正常開啟APP兌換行動隨時取咖啡、點數兌換與小7集點卡功能。
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根據7-11 OPENPOINT APP發布的最新系統維護公告，11月28日（週六）凌晨將分兩階段暫停相關功能，具體影響範圍與時間如下：
00:00－03:00（共3小時）：OPENPOINT APP 全面暫停服務，期間無法開啟APP登入、查詢點數或使用會員條碼累點。
00:00－06:00（共6小時）：行動隨時取、點數兌換、小7集點卡3大服務暫停，清晨6點前無法在門市兌換寄杯咖啡與點數商品。
由於11月28日適逢九合一地方選舉與第22案核電公投投票日，不少選務人員或早起排隊投票的民眾習慣清晨買咖啡提神。若預計在凌晨00:00至06:00維護期間前往超商，7-11門市仍24小時正常營業，現場使用現金、信用卡或悠遊卡等一般支付結帳皆不受影響，僅APP內寄杯、點數兌換與集點卡功能暫停，待清晨06:00維護結束後即可恢復正常兌領。
📌7-11 OPENPOINT 系統維護常見問題 QA
Q1：11月28日凌晨7-11門市有營業嗎？可以買東西嗎？
門市24小時正常營業，現金與一般支付結帳不受影響，僅OPENPOINT APP相關功能暫停。
Q2：11月28日早上幾點以後可以正常領「行動隨時取」咖啡？
清晨06:00系統維護結束後，即可正常開啟APP兌換行動隨時取咖啡、點數兌換與小7集點卡功能。