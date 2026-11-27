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▲7-11 OPENPOINT APP發布公告，11/28凌晨00:00至06:00進行系統維護，行動隨時取等3大服務暫停6小時。（圖／翻攝OPENPOINT APP）

習慣一早到超商領寄杯咖啡、用點數兌換商品的民眾注意！統一超商7-11宣布，OPENPOINT APP將於11月28日（週六）九合一暨公投投票日凌晨進行系統維護，當日00:00至03:00全面暫停服務，，提醒早起投票族與夜班族提前因應。根據7-11 OPENPOINT APP發布的最新系統維護公告，11月28日（週六）凌晨將分兩階段暫停相關功能，具體影響範圍與時間如下：：OPENPOINT APP 全面暫停服務，期間無法開啟APP登入、查詢點數或使用會員條碼累點。：行動隨時取、點數兌換、小7集點卡3大服務暫停，清晨6點前無法在門市兌換寄杯咖啡與點數商品。由於11月28日適逢九合一地方選舉與第22案核電公投投票日，不少選務人員或早起排隊投票的民眾習慣清晨買咖啡提神。若預計在凌晨00:00至06:00維護期間前往超商，7-11門市仍24小時正常營業，現場使用現金、信用卡或悠遊卡等一般支付結帳皆不受影響，僅APP內寄杯、點數兌換與集點卡功能暫停，待清晨06:00維護結束後即可恢復正常兌領。門市24小時正常營業，現金與一般支付結帳不受影響，僅OPENPOINT APP相關功能暫停。清晨06:00系統維護結束後，即可正常開啟APP兌換行動隨時取咖啡、點數兌換與小7集點卡功能。