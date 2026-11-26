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全球AI股賣壓重創亞洲股市，韓國股市首當其衝！韓國綜合股價指數（KOSPI）25日重挫6.16%，前一天因輝達創辦人黃仁勳復職而大漲的漲幅全部吐回。當天下午，韓國首爾經濟TV財經節目《김아현의 금빛 스탁》的專家金雅賢（김아현）在直播解盤時，看著三星電子相關商品重挫的走勢圖，一度說不出話、當場落淚，畫面在網路上瘋傳。據韓國網友在社群平台X上的貼文，這段畫面出自25日下午4點左右播出的首爾經濟TV節目《김아현의 금빛 스탁》。金雅賢在解說美股那斯達克的跌勢後，接著說明單日重挫15.21%的「三星電子單一個股槓桿商品」走勢圖時，突然說不出話，流下眼淚。發文的網友表示，這段影片在海外比在韓國更早引發熱議，觀看次數已經衝破數百萬。網友也感嘆，半導體股暴跌，加上散戶被槓桿商品套牢的心情，似乎全部濃縮在這個直播畫面裡，讓人看了很不捨。金雅賢落淚的背後，是韓股驚心動魄的兩天。根據韓國媒體報導，KOSPI在24日因黃仁勳復職、AI股全面反彈而大漲4.79%。不過，25日美國晶片股重挫，加上美國可能對16個經濟體加徵新關稅，KOSPI終場暴跌308.52點，收在4,697.51點，跌幅6.16%，開盤後還啟動了程式交易暫停機制「賣出sidecar」，前一天的漲幅全部吐回。韓國兩大權值股同步重挫。SK海力士下跌11.05%，三星電子下跌9.87%。據韓媒統計，外資當天賣超約1兆8,993億韓元。所幸韓股26日止跌反彈。KOSPI開盤上漲47.59點，報4,745.10點，漲幅1.01%。韓媒指出，前一天暴跌後，半導體股出現逢低買盤，韓國央行今天也將公布利率決策。韓股今年波動相當劇烈。三星電子和SK海力士受惠於全球記憶體短缺，股價大漲，在KOSPI的權重一度占到約一半，讓指數高度集中在這兩檔股票上。韓國股市今年已經啟動過多次熔斷機制。