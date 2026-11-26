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▲翁倩玉（如圖）踏入演藝圈至今已60年，不僅榮獲金馬獎的肯定，還能在各地開唱，讓她感到非常開心和滿足。（圖／大大娛樂提供）

翁倩玉睽違54年再度抱回金馬獎，以電影《陽光女子合唱團》奪下最佳女配角獎，遠在海外的好友、日本演歌天后小林幸子第一時間便傳來祝賀訊息，寫道：「おめでとう、おめでとう（恭喜、恭喜）。」讓翁倩玉感動不已。即將在台中開唱的她，回顧2026年直呼真的非常忙碌，除了忙著電影宣傳，還接連舉辦台北、高雄、香港演唱會，以及日本出道60周年東京站，對此翁倩玉表示台中站結束後自己也將稍微休息一下：「我的身體在告訴我，我要休息了，我要休息了。」翁倩玉將於本週六（11/28）在台中國立中興大學惠蓀堂舉辦《陽光般的60周年演唱會－時間之歌》。才剛奪下金馬獎的她，坦言典禮前一晚直到凌晨4點半都還沒合眼，而得獎當晚竟然還是睡不著，全因為心情實在太興奮。被問到當初接演《陽光女子合唱團》時，可曾想過自己會入圍？對此，翁倩玉表示完全沒想過，當初單純是喜歡這個角色和劇本，就全力以赴，並坦言演出時最大的挑戰就是台詞唸得標不標準、語調對不對。而獲獎之後，翁倩玉開心透露相識多年的日本演歌天后小林幸子，在第一時間就以日文傳訊祝賀，日前她在東京舉辦出道60周年紀念演唱會，對方也親自現身助陣，足見兩人私下好交情。翁倩玉踏入演藝圈至今已60年，她感恩自己到了這個年紀，還能榮獲金馬獎的肯定，且能在各地開唱，讓她感到非常開心和滿足，並許下要唱到100歲的願望。距離台中演唱會僅剩下2天，翁倩玉直呼相當期待，回顧2026年，她去年拍攝完《陽光女子合唱團》接著展開一連串的宣傳活動，今年還陸續在台北、高雄、香港以及日本舉辦演唱會，對此她表示唱完台中場後，將稍微休息一下，笑說：「我的身體在告訴我，我要休息了！」昨日翁倩玉投入演唱會總彩排，從頭到尾把演唱會曲目完整唱一遍。適逢台灣天氣轉冷，主辦單位也貼心準備養生雞湯，為新科金馬最佳女配角護嗓、補充元氣。