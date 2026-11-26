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市府前開票之夜確定取消 羅智強：改以線上方式舉行

願讓出市府路權 蔣萬安：不希望任何陣營留下遺憾

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨25日深夜宣布取消實體選前之夜，國民黨台北市長候選人蔣萬安則表態，願意讓出市府路路權供沈伯洋舉辦活動，原訂28日的實體開票之夜將調整舉辦方式。蔣萬安今（26）日上午受訪表示，開票活動仍會舉行，但形式及地點將再研議。據了解，目前團隊可能朝向在競選總部等待開票結果，屆時蔣萬安也將在競總發表談話，相關細節仍在討論中。針對28日開票之夜的安排，蔣萬安上午受訪表示，團隊仍會舉辦開票活動，只是方式及形式會再研議。媒體追問，地點是否不一定會在市府前？蔣萬安也予以證實，表示若市府路使用權讓出，活動地點自然會有所調整。蔣萬安競辦總幹事羅智強則進一步說明，原訂在市府前舉辦的開票活動已經取消，將改以線上方式舉行。據了解，目前競選團隊正研議在競選總部等待開票結果，蔣萬安也可能直接在競總發表談話，不過，最終安排尚未拍板。蔣萬安表示，這次選舉全國矚目，相信有許多市民朋友想要參加沈伯洋的選前之夜，也不希望這次選舉任何一個陣營留下遺憾。因此，若沈伯洋團隊有意願，自己願意取消原訂28日在市府前舉辦的開票活動，讓出前一天的市府路使用權，讓沈伯洋能夠順利舉辦選前之夜。