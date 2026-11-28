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因2026九合一選舉，許多政治人物的一舉一動都引發話題，有些人也開始討論從演藝圈轉戰從政的藝人，其中最具代表性的人物之一，就是以經典偶像劇《麻辣鮮師》「萬人美」的萬老師一角為人熟知的郭昱晴。她出道超過30年，還曾轉當購物台主持人創下3000多萬元的業績，並於2023年踏入政壇，在2024年當選成為民進黨立法委員，犀利言詞被稱為「國會女悍將」。郭昱晴在1999年以廣告踏入演藝圈，並於2000年校園偶像劇《麻辣鮮師》，飾演個性保守嚴肅的老師「萬人美」老師一角而打開知名度，陸續出演多部影視作品。除此之外，她還跨界主持，甚至轉換跑道當購物台主持人，曾在1個小時就創造近3000多萬元的珠寶銷售佳績。雖然是演藝圈出身，但郭昱晴一直都不避諱表態自己的政治立場，甚至還在2020年於高雄市市長補選時為民進黨候選人陳其邁站台。而在2024年的立法委員選舉中，郭昱晴獲得民進黨中央主動接洽，被列入2024年第11屆全國不分區立法委員名單第12名，並順利當選。當選後，郭昱晴積極推動動保法修正，不僅時常在社群發文揭露問題，在國會也以犀利言詞質詢，關注多項民生議題。這也讓她在2026年獲得公民監督國會聯盟（公督盟）第11屆第4會期優秀立委，及口袋國會雙料特優委員，成為演藝圈轉戰政壇的最成功案例之一。