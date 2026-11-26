我是廣告 請繼續往下閱讀

超強聖嬰改變環流型態 颱風生成區東移影響降雨

▲超強聖嬰現象影響，今年9月至11月的秋季，雖然有颱風影響，但台灣仍是偏少雨的環境。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

9月上旬後降雨驟減 秋季長時間偏乾

▲9月初受到颱風沙德爾、科羅旺等影響，環境較為潮濕，10月則受到薔琵颱風影響，11月雨量明顯偏少。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

10月4強颱創近30年最多 今年月月有颱風生成

▲今年秋季台灣平均氣溫為25.7度，較去年略低，但仍排名歷史第6高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今年9月至11月的秋季，台灣呈現「氣溫偏高、雨量偏少」的特徵，中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，受到「超強聖嬰現象」影響，今年秋天累積降雨不到氣候值的60％，降雨日數創下1951年以來同期最少紀錄，秋季西北太平洋則有9個颱風生成，少於氣候平均值10.8個，不過光是10月生成的颱風，就有4個達強烈颱風等級，也創近30年來同期最多紀錄。黃椿喜指出，受到超強聖嬰現象影響，今年秋季大氣環流出現明顯變化，太平洋高壓位置與低壓帶分布和往年不同，台灣附近的信風強度偏弱，低壓帶則往東延伸至中太平洋、東太平洋，使西北太平洋颱風容易發展的區域也跟著往東移動，進而影響台灣秋季的降雨分布。從逐日氣溫、降雨變化來看，今年9月至11月大部分時間氣溫呈現偏暖，僅9月初受到東北季風持續影響時，出現較明顯偏冷的情況；降雨則在9月上旬後明顯減少，長時間呈現偏乾，期間僅受到東北季風、午後熱對流及薔琵颱風等因素影響，部分地區才有降雨。進一步觀察逐月降雨，9月初受到颱風沙德爾、科羅旺等影響，環境較為潮濕，降雨主要集中在北部及西南部；10月則受到薔琵颱風影響，北部及東半部出現較明顯降雨；進入11月後，降雨強度顯著減弱，主要受到東北季風及鋒面影響，整體雨量明顯偏少。颱風活動方面，今年秋季西北太平洋共有9個颱風生成，其中9月3個、10月5個、11月1個，10月生成的5個颱風中，有4個達強烈颱風等級，為近30年來同期最多。此外，今年從1月至11月，每個月都有颱風生成，這種情況相對少見。氣象署統計，今年秋季台灣平均氣溫為25.7度，較去年略低，但仍排名歷史第6高；累積雨量則約325.8毫米，僅約氣候平均值的6成，降雨日數更只有24天，創下1951年有紀錄以來同期最少。整體而言，今年秋季呈現高溫、少雨特徵，氣溫排名歷史前段，降雨日數則創下新低。