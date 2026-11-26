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洛杉磯道奇在未能留住季中交易網羅的賽揚王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），眼睜睜看著他以9年4.5億美元天價轉投國聯勁敵紐約大都會後，道奇投手群今（26）日再度傳出噩耗。球團官方正式宣布，陣中右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）已接受手肘韌帶置換手術，也就是俗稱的Tommy John手術，確定將缺席整個2027年賽季。道奇球團今日透過官方社群平台發布傷情公告：「右投手卡斯帕里烏斯今日由名醫艾爾阿特拉許（Dr. Neal ElAttrache）執刀，順利完成右手肘尺側副韌帶（UCL）重建手術，他將因此錯過整個2027年賽季。」現年27歲的卡斯帕里烏斯近年命運多舛，2026年賽季開季雖名列道奇大聯盟名單，但4月隨即因肩傷進入傷兵名單，歷經漫長復健後整季仍僅留下5場出賽紀錄。如今好不容易熬過肩傷，卻又在休賽季動刀修復手肘韌帶，連續兩個賽季遭到嚴重傷病打擊。卡斯帕里烏斯是道奇在2021年選秀會第5輪挑中、以24.75萬美元簽約金網羅的自家農場好手。2024年8月迎來大聯盟初登板後，他迅速在季後賽打響名號，在國聯冠軍賽主投4.1局無失分，隨後又在世界大賽對決紐約洋基時登板立功，是道奇奪冠的重要牛棚奇兵。2025年他進一步成為道奇不可或缺的多局數中繼活棋，期間還曾因隊內傷兵潮一度頂替先發，整季出賽46場繳出7勝5敗、防禦率4.64與71次三振的成績。至於道奇投手陣容有多慘？史庫柏確定離隊前往大都會，日前又才剛公佈陣中擁有最快166公里剛猛速球的26歲後援右投哈爾沃森（Seth Halvorsen）接受TJ手術，今日又確定折損了能吃長局數的卡斯帕里烏斯，道奇管理層在休賽季針對先發輪值與牛棚深度的補強壓力勢必會更大，如何在自由市場或交易市場尋覓替代戰力，已成為當務之急。