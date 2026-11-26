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台股今（26）日展開強勁反彈，集中市場加權指數以38,435.99點開出，上漲240.56點，隨後買盤持續回籠，盤中漲勢擴大，重新站上3萬9000點，半小時內有近1500家上市櫃個股走揚，市場氣氛明顯回溫。回顧前一交易日（25日），台股遭遇沉重賣壓，加權指數終場下跌1926.92點，收在38195.43點，跌幅達4.8%，成交金額達1兆1881.99億元。短短一個交易日經歷大幅震盪，今日盤面轉為強勢反攻，也讓市場重新關注電子權值股及中小型股的買盤動向。從盤面來看，今日不再只有單一族群表現，聯發科、台達電、華邦電等電子股受到關注，PCB、記憶體及低軌衛星概念股也有買盤進駐，其中聯發科領軍帶動台達電、南亞、台光電、奇鋐、智邦等個股走強，電子零組件、光電、塑化及電機等類股同步表現。另一方面，美國貿易代表署（USTR）於美東時間25日公布301條款調查結果，針對包括台灣在內的14個經濟體，認定其製造業結構性產能過剩相關政策對美國商業造成負擔，並提出可能採取的關稅措施。台灣方面的建議稅率上限為15%，中國則最高達20%，行政院副院長鄭麗君表示，台美雙方已有既定貿易協議，政府將持續與美方溝通，盼維持原有協議內容及15%稅率安排。對台灣市場而言，關稅政策的不確定性是否進一步降低，以及美國科技股後續走勢，仍是影響台股的重要觀察因素。