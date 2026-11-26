我是廣告 請繼續往下閱讀

人在西班牙看北市選戰 前所長揭路權申請規則

封路4天首日就喊卡 揭警察體系背後龐大作業成本

基層員警停休、家庭聚會取消 活動喊卡仍得連夜重排勤務

質疑誰該為社會及警政成本負責 喊話應尊重基層專業

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日晚間在仁愛路四段舉辦選前之夜，卻因提前封路搭設舞台引發民怨，昨（25）日深夜宣布取消實體活動。一名在臉書自稱「陳所長」、曾任台北市政府警察局派出所所長的網友發文，揭露大型造勢活動背後的警力部署及勤務安排，直指外界只看到政治人物在鏡頭前道歉、連夜拆除舞台，卻不知道有多少基層警察的勤務已被徹底打亂，更質疑「基層警察的休假與尊嚴，難道就是這樣被拿來陪葬、說改就改的嗎？」陳所長表示，自己曾任台北市政府警察局派出所所長，目前人在西班牙，雖然是台北市民，但今年無法回台，也不會回台投票。不過，身為曾在台北生活、工作，過去也在警察局交通組及派出所第一線服務的警務人員，看到這幾個小時台北街頭的新聞，實在忍不住想說幾句話。陳所長指出，許多人只看到政治人物在鏡頭前道歉、連夜拆除舞台，卻不知道背後有多少基層警察的勤務已被徹底打亂。要在台北舉辦一場大型造勢活動，背後有兩道白紙黑字的規定，第一，《集會遊行法》規定須於6日前申請許可；第二，台北市臨時使用道路（路權）規定，須於7日至30日前上網申請。她表示，這兩套系統在台北實施多年，規則對所有陣營都是公開、透明、一視同仁，誰在30天前凌晨準時守在電腦前、提前做好規劃及交通維持計畫，就有機會取得路權。陳所長指出，這次一方按照遊戲規則提前取得路權，另一方未能搶到理想場地，轉而申請在仁愛路四段、逸仙路口等交通大動脈封路4天搭設舞台，結果上班日第一天就出現周邊車流回堵、公車改道、市民抱怨，警務人員加班、員警在路口執勤疲憊不堪，到了晚上才急忙宣布取消活動、連夜拆除舞台，同時將原因歸咎於其他場地都被借走。她進一步指出，外界可能不知道，一旦這種長達4天、封閉交通主幹道的專案核准，整個警察體系必須如何運作。首當其衝的就是轄區分局交通組及督察組承辦人，從交通會勘、動線規劃、調撥車道到警力部署，不知道要開多少次會議、熬夜繪製多少張規劃圖；接著，各派出所所長也必須依據分局規劃，將原本正常的輪休全部打散，重新編排專案勤務表。陳所長表示，為了這場長達4天的交通管制及選前之夜，有多少基層同仁原本排好的休假被取消、家庭聚會被迫喊停，甚至已做好在寒風中連續站崗十幾個小時、面對塞車民怨及肩負維安重任的準備。然而，封路第一天就遇上班日交通大打結、市民罵聲一片，主辦方直到晚上才突然宣布「為了市民交通忍痛取消、連夜拆台」。她批評，「有人在鏡頭前演了一齣『體貼市民』的戲，但基層警察的勤務表呢？」她強調，勤務表早已發出，遭到停休的同仁不可能「原地放假」，督察組、交通組承辦人及各派出所所長，還得在半夜重新調整班表、安排人力，處理各種勤務銜接的混亂，更忍不住質疑，「基層警察的休假與尊嚴，難道就是這樣被拿來陪葬、說改就改的嗎？」陳所長也向外界拋出疑問，在這個社會裡，機會究竟是留給按部就班、提前做好準備的人，還是只要「夠會鑽、夠會講、夠會用悲情牌把自己的規劃失誤翻轉成被打壓」，就可以不用為造成的社會及警政成本負責？陳所長最後強調，自己目前人在國外，單純以曾任派出所所長、交通組警官及台北市民的身分提出疑問，台灣現在的輿論場，究竟是看重「專業、準備與對基層的尊重」，還是比較買單「眼淚與公關翻轉」？