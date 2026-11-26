台北市文山興隆I區、北投福國與中山錦州3處全新社宅聯合招租1,154戶，吸引近2.2萬人搶破頭，平均中籤率僅約5.2%！台北住都中心宣布將於11月27日下午2時公開直播抽籤，當晚10時起開放線上查序位；符合分級租金補貼者，最低每月只要6,880元起即可入住，最快明年3月起分批交屋。
🟡台北三大社宅有多搶？中籤率、直播抽籤時間
北市租屋族有多渴望優質平價好宅？臺北市住宅及都市更新中心統計，本次聯合招租總計釋出1,154戶（含青年創新回饋戶），在為期兩週的線上受理期間竟湧入將近2萬2,000件申請案，換算平均中籤率僅約5.2%，相當於平均每19人搶1戶，競爭相當激烈。
台北住都中心表示，已完成申請名冊彙整，訂於11月27日（週五）下午2時在中心辦公室（信義區福德街84巷50號1樓）辦理公開電腦抽籤。為免民眾舟車勞頓與現場擁擠，抽籤過程將透過中心官方YouTube頻道、Facebook粉專及官網同步直播；當晚10時起，申請人即可至「安心樂租網」輸入身分證字號查詢抽籤序位。
🟡三大社宅地點在哪？房型坪數與最低租金比較
本次招租涵蓋文山、北投、中山三大行政區全新社宅，均導入智慧建築與綠建築設計，提供冷氣、熱水器、衣櫃、廚具等基本設備（不含床架與活動家具），且租金皆已包含管理費，並依家庭年所得提供分級租金補貼：
🟡抽中何時能看屋入住？資格條件與流程一次看
台北住都中心提醒，本案採「先抽籤、後審查」機制（其他特殊情形身分戶由社會局採評點制）。11月27日抽籤決定候審順序後，中心將依序位進行資格審查，須符合已成年國民、設籍北市或在北市就學就業、家庭成員於北北基桃均無自有住宅、家庭年收入低於178萬元（平均每人每月低於7萬2,604元）等條件。
審查合格者將依序接獲書面通知現場看屋、選屋及繳款簽約公證（簽約須繳交2個月實付租金保證金，每期租約3年、一般戶最長可續租至6年，育有國小學童或特殊身分最長12年）。其中興隆I區與福國社宅預計明年（116年）3月後分批交屋入住，錦州社宅則預計明年4月後分批入住。
📌台北三大社宅抽籤與承租常見問題 QA
Q1：11月27日抽籤一定要親自到現場嗎？幾點可以查結果？
不必到現場。下午2時可透過台北住都中心YouTube或臉書看直播，當晚10時起上「安心樂租網」即可查詢序位。
Q2：抽籤序位出來後，就代表確定有房子可以住了嗎？
不一定。本案採「先抽籤後審查」，須依序位通過財稅與戶籍資格審核且在各身分別配額內，才會通知看屋選屋。
Q3：沒有設籍在台北市，也可以申請台北社宅嗎？
可以。未設籍北市但在台北市有就學或就業事實者可申請「就學就業戶」，但須設籍北市才享有分級租金補貼。
資料來源：台北市政府安心樂租網
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北市租屋族有多渴望優質平價好宅？臺北市住宅及都市更新中心統計，本次聯合招租總計釋出1,154戶（含青年創新回饋戶），在為期兩週的線上受理期間竟湧入將近2萬2,000件申請案，換算平均中籤率僅約5.2%，相當於平均每19人搶1戶，競爭相當激烈。
台北住都中心表示，已完成申請名冊彙整，訂於11月27日（週五）下午2時在中心辦公室（信義區福德街84巷50號1樓）辦理公開電腦抽籤。為免民眾舟車勞頓與現場擁擠，抽籤過程將透過中心官方YouTube頻道、Facebook粉專及官網同步直播；當晚10時起，申請人即可至「安心樂租網」輸入身分證字號查詢抽籤序位。
本次招租涵蓋文山、北投、中山三大行政區全新社宅，均導入智慧建築與綠建築設計，提供冷氣、熱水器、衣櫃、廚具等基本設備（不含床架與活動家具），且租金皆已包含管理費，並依家庭年所得提供分級租金補貼：
|社宅名稱
|行政區與確切地址
|招租戶數／房型坪數
|定價月租（含管理費）
|補貼後最低月租（第一階）
|預計入住時程
|興隆社宅I區
|文山區興隆路四段107巷2、6、16、18號（近木柵公園）
|471戶
一房16～18坪
二房26～28坪
三房31～34坪
|一房 15,824元起
二房 25,722元起
三房 30,612元起
|一房 6,880元起
二房 11,151元起
三房 13,228元起
|116年（2027年）3月後分批入住
|福國社宅
|北投區福國路168、170號（近捷運芝山站、北士科）
|341戶
一房19～20坪
二房28～32坪
三房33～37坪
|一房 18,118元起
二房 26,608元起
三房 31,422元起
|一房 9,503元起
二房 13,955元起
三房 16,481元起
|116年（2027年）3月後分批入住
|錦州社宅
|中山區新生北路二段98、102號（近捷運中山國小站）
|342戶
一房16～18坪
二房27～29坪
三房37～39坪
|一房 16,820元起
二房 28,393元起
三房 36,824元起
|一房 10,378元起
二房 17,422元起
三房 23,727元起
|116年（2027年）4月後分批入住
台北住都中心提醒，本案採「先抽籤、後審查」機制（其他特殊情形身分戶由社會局採評點制）。11月27日抽籤決定候審順序後，中心將依序位進行資格審查，須符合已成年國民、設籍北市或在北市就學就業、家庭成員於北北基桃均無自有住宅、家庭年收入低於178萬元（平均每人每月低於7萬2,604元）等條件。
📌台北三大社宅抽籤與承租常見問題 QA
Q1：11月27日抽籤一定要親自到現場嗎？幾點可以查結果？
不必到現場。下午2時可透過台北住都中心YouTube或臉書看直播，當晚10時起上「安心樂租網」即可查詢序位。
Q2：抽籤序位出來後，就代表確定有房子可以住了嗎？
不一定。本案採「先抽籤後審查」，須依序位通過財稅與戶籍資格審核且在各身分別配額內，才會通知看屋選屋。
Q3：沒有設籍在台北市，也可以申請台北社宅嗎？
可以。未設籍北市但在台北市有就學或就業事實者可申請「就學就業戶」，但須設籍北市才享有分級租金補貼。
資料來源：台北市政府安心樂租網