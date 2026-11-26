興隆社宅I區 文山區興隆路四段107巷2、6、16、18號（近木柵公園） 471戶

一房16～18坪

二房26～28坪

三房31～34坪 一房 15,824元起

二房 25,722元起

三房 30,612元起 一房 6,880元起

二房 11,151元起

三房 13,228元起 116年（2027年）3月後分批入住

福國社宅 北投區福國路168、170號（近捷運芝山站、北士科） 341戶

一房19～20坪

二房28～32坪

三房33～37坪 一房 18,118元起

二房 26,608元起

三房 31,422元起 一房 9,503元起

二房 13,955元起

三房 16,481元起 116年（2027年）3月後分批入住