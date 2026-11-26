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▲莊勝騏的女兒穿上競選總部背心，幫忙拉票，引起討論。（圖／翻攝自Threads@rony_cnr）

九合一大選投票倒數，近日一名外型甜美的女子在Threads分享自拍影片，替父親拉票，貼文吸引超過2.4萬人按讚，更被網友封為「最美政二代」。她也在文中大讚父親顧家、負責，始終保有「真誠與善良」，但網友隨即發現，她的父親正是金門縣第一選區縣議員候選人莊勝騏，而莊勝騏疑似早在本月21日就因涉嫌賄選遭羈押禁見，現況與女兒形容的個性形成強烈反差。莊勝騏的女兒榮榮目前還在念書，非常年輕，她24日在Threads發文，試圖透過溫暖文案幫莊勝騏拉票。只見榮榮的貼文寫道：「接著榮榮還稱讚莊勝騏的個性：「」可見她非常愛爸爸。而榮榮的貼文還附上自己在競選總部錄的自拍影片，只見齊瀏海的她燙著捲髮，身穿黑色短版上衣搭配連帽外套，以及競選總部的背心，看起來年輕可愛又有活力，貼文曝光後，不到2天時間就吸引104萬人觀看、2.4萬人按讚。許多網友稱讚榮榮甜美可愛，被她圈粉：「幾百個女婿來支持了」、「雖然我不認識他，我也不是金門人，但我要投票給妳」、「身為一個金門人，沒道理不支持我岳父」、「你長這樣不出道是有什麼心事嗎」、「岳父加油！未來金門交給你，女兒交給我」、「你出來選，得票率搞不好比你爸高，可以接班了」、「這算是最美政二代吧？」不過就在大家稱讚榮榮的同時，也有部分網友貼出金門縣第一選區「莊姓縣議員候選人」涉嫌賄選遭逮捕的消息，由於第一選區候選人中，只有莊勝騏姓莊，因此網友紛紛將矛頭指向他。他疑似以1票5000元的價格拉票，遭警方逮捕，嫌疑人還包含段姓、林姓樁腳，檢方認為他們有逃亡、串供、隱匿證據之虞，已於21日晚間向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准。雖然目前莊姓縣議員候選人還沒被取消候選資格，但他最後若被定罪，即便高票當選，也會被判定無效。