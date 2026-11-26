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東北季風短暫減弱 周末又有冷空氣南下

▲東北季風減弱，今明兩天降雨逐漸減少。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末北部低溫16度 周日清晨日夜溫差更大

▲周六、周日東北季風增強，北部、花蓮清晨低溫只有16至17度，中南部18至19度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（26）日東北季風短暫減弱，氣溫短暫回升，不過中央氣象署科長林伯東提醒，周六投票日（11月28日）將有另一波東北季風南下，北部、東部低溫下探16至17度，慶幸的是這波冷空氣水氣較少，各地降雨不明顯，提醒民眾留意日夜溫差，下周一（11月30日）東北季風減弱後，氣溫才會逐漸回升。林伯東說明，今天台灣附近雲量偏多，主要受到華南低壓系統及雲系東移影響，從昨（25）日到今天，各地都有斷斷續續降雨，不過受到底層偏乾冷空氣影響，平地降雨感受不明顯，山區雨勢則相對較明顯。今天東北季風逐漸減弱，到明（27）日氣溫都會慢慢回升，不過到了周六投票日，大陸高壓南下，另一波東北季風再度影響台灣，預計周末兩天各地氣溫又會下降，直到周日晚間高壓出海、風向轉為偏東風，下周一白天氣溫才有逐漸回升的趨勢。氣溫方面，今明兩天白天偏暖，北部及宜花25至26度，中南部及台東27至29度，周六、周日東北季風增強，北部、花蓮清晨低溫只有16至17度，中南部18至19度，由於這波冷空氣偏乾，內陸及空曠地區在天氣晴朗、風力減弱時，容易受到輻射冷卻影響，出現更低的氣溫。林伯東提醒，周六的投票日天氣，基本上不用擔心降雨影響，雖然有冷空氣，但白天太陽照射，氣溫也會較為舒適，較需注意的是「早起投票」的民眾，一大早的氣溫還是比較低，另外，周六晚上至周日清晨的低溫，也要特別小心。