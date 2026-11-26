麥當勞宣告霸牛堡回歸！麥當勞宣稱有史以來最大份量的重量級牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，今年1月才在亞洲見客，據說受鐵粉敲碗成功才回歸，並已於昨（25）日正式開賣，開售第一天網友也在各大社群平台討論，有人提到感覺很像雙層四盎司牛肉堡？引起網友整理最大差別在於另加入炸洋蔥，起司從兩片改為三片，且麵包與醬料不同，而酸黃瓜也更增量。
麥當勞宣稱有史以來最大份量的重量級牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」再次回歸，並於昨（25）日開賣，主打雙層厚實多汁的四盎司安格斯牛肉，層層堆疊3片白切達吉事、金黃酥脆炸洋蔥、新鮮生菜、洋蔥絲與酸黃瓜，再蓋上特製芝麻奇亞籽麵包。
四大關鍵差別 老饕念念不忘
麥當勞自稱，最讓老饕念念不忘的靈魂關鍵，則是融合奶香、黃芥末與酸黃瓜微酸風味的獨家「Big Arch霸牛醬」，濃郁肉感、相當飽足。不少網友們在Threads上等平台都提到，霸牛堡跟常態販售的雙層四盎司牛肉堡太像，仔細剖析兩者，可發現4大關鍵有明顯不同：
▪️起司：雙層四盎司牛肉堡是使用2片巧達起司（切達吉事），霸牛堡有3片。
▪️生菜與炸洋蔥：兩者同樣有酸黃瓜，但霸牛堡酸黃瓜量較多，並且多了生菜與炸洋蔥。
▪️麵包與醬汁：霸牛堡宣稱使用芝麻奇亞籽麵包，並搭配酸甜風味的霸牛醬。
▪️價格：當然，最大差別就是售價不同，霸牛堡單點價169元、雙層四盎司牛肉堡單點原價為132元。也因為整顆體積與重量都明顯大上一圈，熱量也更高，霸牛堡約 1099.6大卡、雙層四盎司牛肉堡則是780～800 大卡。
◾️「Big Arch霸牛堡」相關資訊：
售價：單點169元、經典套餐239元
販售日期：2026年11月25日上午10:30 起至2027年1月19日（或售完為止）。
肯德基聯名「末日博士」 漢堡、蛋撻、無骨雞腿霸都有
另外，肯德基則是宣告開賣聯名「末日博士（Doctor Doom）」新品，包含有黑綠「末日漢堡」、抹茶「末日蛋撻」與綠色魔粉「末日嚼起無骨雞腿霸」等，新品菜單價格一次看：
◾️「末日漢堡」單點115元、XL全明星餐233元
以鬆軟的黑色麵包夾入酥脆咔啦雞腿排、起司、生菜與酸黃瓜，靈魂在於淋上帶有焦糖酸甜尾韻的「末日可樂醬」，以及綠色美乃滋製成的「末日煙燻綠醬」。
◾️「末日嚼起無骨雞腿霸」2塊129元、XL全明星餐247元；加可樂醬／煙燻綠醬259元；加雙醬299元
在爆脆多汁的無骨雞腿排上，撒滿以蒜香、洋蔥與辛香料調和的神秘綠色「末日魔粉」，主打鹹香涮嘴口感。
◾️「末日蛋撻」單個49元、6入禮盒257元
話題度最高的暗黑甜點！以黑色酥脆撻皮包裹經典蛋奶內餡，頂層再擠滿濃郁的「綠抹茶慕斯」，打造吸睛的黑綠撞色。
◾️「末日起司條＋可樂醬」75元
外酥內牽絲的起司條搭配特製末日可樂醬，展現鹹甜交織的新奇風味。
◾️「末日派對盒」888元：末日嚼起無骨雞腿霸 x 6＋咔啦脆雞 x 6＋大香酥脆薯＋末日起司條3入 x 2＋原蛋禮盒＋末日可樂風味醬＋末日煙燻風味綠醬＋南洋酸甜醬＋青花椒沾醬＋瓶可。
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麥當勞自稱，最讓老饕念念不忘的靈魂關鍵，則是融合奶香、黃芥末與酸黃瓜微酸風味的獨家「Big Arch霸牛醬」，濃郁肉感、相當飽足。不少網友們在Threads上等平台都提到，霸牛堡跟常態販售的雙層四盎司牛肉堡太像，仔細剖析兩者，可發現4大關鍵有明顯不同：
▪️起司：雙層四盎司牛肉堡是使用2片巧達起司（切達吉事），霸牛堡有3片。
▪️生菜與炸洋蔥：兩者同樣有酸黃瓜，但霸牛堡酸黃瓜量較多，並且多了生菜與炸洋蔥。
▪️麵包與醬汁：霸牛堡宣稱使用芝麻奇亞籽麵包，並搭配酸甜風味的霸牛醬。
▪️價格：當然，最大差別就是售價不同，霸牛堡單點價169元、雙層四盎司牛肉堡單點原價為132元。也因為整顆體積與重量都明顯大上一圈，熱量也更高，霸牛堡約 1099.6大卡、雙層四盎司牛肉堡則是780～800 大卡。
售價：單點169元、經典套餐239元
販售日期：2026年11月25日上午10:30 起至2027年1月19日（或售完為止）。
肯德基聯名「末日博士」 漢堡、蛋撻、無骨雞腿霸都有
另外，肯德基則是宣告開賣聯名「末日博士（Doctor Doom）」新品，包含有黑綠「末日漢堡」、抹茶「末日蛋撻」與綠色魔粉「末日嚼起無骨雞腿霸」等，新品菜單價格一次看：
◾️「末日漢堡」單點115元、XL全明星餐233元
以鬆軟的黑色麵包夾入酥脆咔啦雞腿排、起司、生菜與酸黃瓜，靈魂在於淋上帶有焦糖酸甜尾韻的「末日可樂醬」，以及綠色美乃滋製成的「末日煙燻綠醬」。
在爆脆多汁的無骨雞腿排上，撒滿以蒜香、洋蔥與辛香料調和的神秘綠色「末日魔粉」，主打鹹香涮嘴口感。
◾️「末日蛋撻」單個49元、6入禮盒257元
話題度最高的暗黑甜點！以黑色酥脆撻皮包裹經典蛋奶內餡，頂層再擠滿濃郁的「綠抹茶慕斯」，打造吸睛的黑綠撞色。
◾️「末日起司條＋可樂醬」75元
外酥內牽絲的起司條搭配特製末日可樂醬，展現鹹甜交織的新奇風味。
◾️「末日派對盒」888元：末日嚼起無骨雞腿霸 x 6＋咔啦脆雞 x 6＋大香酥脆薯＋末日起司條3入 x 2＋原蛋禮盒＋末日可樂風味醬＋末日煙燻風味綠醬＋南洋酸甜醬＋青花椒沾醬＋瓶可。