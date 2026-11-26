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波特蘭拓荒者官方社群媒體今（26）日無預警曬出一張照片，只見「林來瘋」林書豪驚喜現身探班拓荒者，並與陣中的中國新星楊瀚森開心互動，兩人都笑容滿面。雖然沒有影片，氣氛看起來還是頗為歡樂。照片曝光後立刻在網路上掀起熱議，不少美國球迷甚至驚呼：「要當拓荒者助教了嗎？」、「林書豪怎麼會在波特蘭？」事實上，林書豪與楊瀚森的緣分早已悄悄建立。今年7月林書豪擔任夏季聯賽解說嘉賓時，就曾與楊瀚森交流，當時他便看好楊瀚森在經歷菜鳥賽季摸索美國生活、NBA打法與文化後，第二年迎來大躍進的絕佳機會，並稱讚他在夏季聯賽有限時間內繳出18分、10籃板、5助攻的高效率表現，展現出更強的自信與對NBA節奏的理解。到了今年8月受訪時，林書豪更針對新秀處境給予中肯提醒，強調菜鳥年的起伏與上場時間無法定義球員的真實上限，建議年輕球員與其坐在板凳席枯等，不如多到發展聯盟（G League）累積實戰經驗，在充足的對抗與出賽時間中打磨技術、建立信心。拓荒者日前才在客場以128：111痛宰費城 76 人，該役楊瀚森僅出戰3分鐘，1投1中拿下2分、1助攻。本季至今他場均貢獻3.3分、2.6籃板與0.8助攻。談到自身的成長，楊瀚森在當時受訪時表示，就是正常在場上做好攻防兩端的事，並點出自己最大的進步在於 「體能與跑動」 以及 「對比賽的理解」。