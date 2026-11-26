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▲王世堅昨表示，沈伯洋4年後將進總統府。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.25）

▲王世堅陪同沈伯洋車掃。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.26）

▲沈伯洋上午赴中山大同車掃。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.26）

民進黨立委王世堅昨陪同民進黨台北市長候選人沈伯洋拜票時表示，這一次投票，將決定台北未來4年的方向，卻被現場「小水滴」糾正8年，王隨後表示，4年後，沈伯洋會進軍總統府。對此，王世堅、沈伯洋今（26）日受訪時還原昨天過程，沈則再度重申，「對我來說，就是要做滿8年」。沈伯洋昨晚協同黨籍士林、北投區5名議員候選人，到前港公園一帶華齡街掃街，接著到承德福德宮參拜。王世堅在承德福德宮致詞時表示，這一票代表著台北改變的希望，也決定台北未來4年的方向，未料，現場「小水滴」聽聞後高喊「8年、8年」；王聽聞後笑稱，4年後，沈伯洋會進軍總統府，「賴總統8年到任，再來就是『沈總統』」，好不好？」台下則高喊「好」。沈伯洋上午赴中山大同車掃，包含立委王世堅、議員林亮君、顏若芳及議員候選人林子揚、賴俊翰等人出席。對於「沈總統」說法，王世堅受訪時表示，投票一任就是四年，因此他自然會說，這一票決定台北未來4年的方向，民眾是好意，認為「應該會連任」，而他認為，民主政治、投這一次票，當然就是決定這四年，這一票帶來改變希望，這一票決定台北未來4年的方向。王世堅還原說，當下被民眾糾正8年，他當下不好意思討論「這一票的民主選舉，一次是4年」，他才會回說，「我希望沈當完一任，再去接賴總統的棒子、續任總統」；他直言，這完全是意外，民眾是好意，他當下在台上，也總不能跟民眾槓說，「我們投一次票是4年」。至於心裡有這項期望？王世堅說，當然！他是脫口而出，但沈伯洋講過多次，擔任市長不可能只當4年、一定是會尋求連任，因為所有的市政的推動，4年不能完整地去實現規劃；他說，在演講時，當然必須循序，因為民主政治就是這樣，「投這一票、這一任四年」，所以完全沒有什麼別的用意。此外，沈伯洋受訪時也還原，「堅哥昨天說，我們4年好好做，民眾在下面說，要8年啦！所以堅哥是在跟台下的群眾在互動」，謝謝堅哥的厚愛。沈伯洋強調，他之前受訪時就被問過這問題，當時就明確說明，「對我來說，就是要做滿8年」，但還是要謝謝堅哥厚愛。