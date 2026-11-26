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▲WhatsApp排定訊息功能示意圖，用戶可先輸入文字並選定日期、時間，設定訊息稍後傳送，也可在送出前查看或刪除排程。（圖／翻攝WhatsApp）

WhatsApp「排定訊息」怎麼用？4 大亮點一次看

LINE近期收費動作頻頻，不僅「無聲訊息」已改為付費功能，「預約訊息」也預計在明年跟進收費，讓不少日常離不開LINE的用戶怒噴吃相難看！其實，在台灣常被忽略的通訊軟體 WhatsApp一直以來都相當好用，不僅介面乾淨、功能實用，母公司 Meta 更正式宣布，將在未來幾週於全球陸續推出用戶敲碗已久的「排定訊息」功能，免費就能使用。日常生活中，有些訊息晚一點傳送往往更合適，例如晚上 11 點突然想先寫好加油訊息，祝福明天早上要考試的朋友好運；或是想配合國外親友的時區，在對方午夜時分準時送上生日祝福，針對使用者「當下想到要傳，但還不到合適時機」的痛點，Meta 回應最常被提出的功能需求，正式為 WhatsApp 導入「排定訊息」。分鐘至天彈性設定：使用者在想到內容時就能先撰寫好，並排定於 10 分鐘到 14 天後傳送，無論是一對一對話或群組聊天室都能使用。長按傳送即可排程、隨時可反悔：操作方式相當直覺，只要按住「傳送」按鈕，就能挑選希望訊息送達的日期和時間。送出前都能隨時查看所有已排定的未來訊息，若改變主意也能提前刪除；對接收方來說，收到的訊息外觀則與一般訊息完全相同。手機關機、沒電照樣準時送達：排定完成後，即使手機處於關機狀態或電量耗盡，訊息仍會在設定的時間準時顯示在對方對話中。支援影音且全程端對端加密：新功能適用於文字、照片和影片，且與所有個人訊息一樣受到「端對端加密」保護，其他人都無法讀取內容，就連 Meta 也不例外。