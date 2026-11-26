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全台門市12月9日公休1天 王品集團：12月預計再開10間店

王品集團前三季營收表現亮眼，合併營收累計195.2億元，創下歷史同期新高。而今年也已進入尾聲，王品集團將於12月9日在台中國際會展中心舉辦尾牙，席開近千桌，萬名員工參與。王品表示，除了百貨商場14個門市外，其餘全台門市將公休1日；而2027年規劃預計招募超過1200人，店長年薪更有望上看200萬。王品集團前三季合併營收195.2億元，獲利11.9億元，累計EPS 14.32元，均創下歷年同期新高，穩居台灣上市櫃餐飲業三冠王。王品集團指出，今年尾牙將包下台中國際會展中心2樓層，席開近千桌，萬名員工齊聚，且尾牙規格比照演唱會，現場也將提供超過3千個獎項、近千萬摸彩獎金。尾牙卡司陣容包括金鐘紅毯主持人黃豪平、林姮均擔綱主持，由創作才女陳華、以及創作歌手高爾宣OSN攜手旗下藝人PIZZALI與黃祝賢儒AZU共同炒熱氣氛，超人氣天團告五人更再度登王品尾牙舞台開唱，另外還會有1組神秘嘉賓驚喜壓軸。12月9日當天除了百貨商場14個門市，其餘全台門市將公休一日。而王品集團說明，瞄準年末聚餐、過年團圓商機，12月預計再開10間店。2027年的展店策略將聚焦火鍋品類，預計招募超過1200人，且透過快速升遷培訓計畫，晉升為店長有機會年薪上看200萬。