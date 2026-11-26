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不疊加且優於競爭對手 美關稅反成台灣轉單利多

影響台股變數仍多！估台股大區間盤整 建議保留3成現金

美國貿易代表署（USTR）公布301調查「結構性產能過剩」結果，台灣建議課徵關稅15%不疊加，正式關稅將於明年1月確立。台股今（26）日早盤開高走高，一度上漲1201點，分析師認為，新一波關稅對台灣整體影響不大，但台股未來走勢仍受到外資牽動，尤其美國聯準會（Fed）升息時間拉長，台股短線仍承壓，預估持續在35000點至42000點大區間震盪，建議投資人保留至少3成現金因應。啟發投顧分析師丁彥鈞今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，目前台灣稅率為10%，未來新關稅可能調整至15%，但重點在於「不疊加」，等同僅增加5個百分點，整體看來影響還好。此外，美國也並非僅針對台灣加徵關稅，包括中國大陸、歐盟等多個經濟體皆在調查與課稅範圍內。他回顧2025年美國對全球課徵對等關稅指出，當時台灣稅率低於中國，促使大量訂單從中國轉移至台灣，台股先跌後反彈，並一路從2萬點漲至今年最高近5萬點。因此，被課關稅對台灣未必不利，關鍵要與競爭對手國比較，只要台灣稅率低於其他競爭對手國，對台灣反而有利。對於今日台股早盤走揚，丁彥鈞認為，並非國安基金進場護盤所致，而且國安基金規模僅5千億元，其中能動用的只有金融機構借款上限2千億元，因此，銀彈也有限，而且國安基金護盤向來以台積電等權值股為主，觀察今日盤面，台積電偏弱，反而是中小型股與櫃買指數表現強勢，顯示主要是市場資金進場撿便宜所帶動。展望台股未來走勢，丁彥鈞認為，台股目前仍要看外資臉色，加上美國聯準會升息時間可能拉長，市場預期除今年12月底升息一次之外，明年1月、3月可能還會再升息，在外資資金持續撤出下，台股短線仍承壓，台股將在35000點至42000點大區間震盪，盤勢容易隨美國總統川普的發言與消息面出現劇烈波動。丁彥鈞預期，可能要等到明年3月美國升息循環告一段落，外資回流，才會帶動台股重啟漲勢。在投資操作策略上，他建議，現階段切勿使用槓桿或買進正二、期貨與選擇權等商品，手中至少應保留3成現金，穩健應對市場震盪。