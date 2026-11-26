直言普爾當年遭到格林揮拳攻擊並非毫無緣由，「我當時就覺得，普爾就是活該被打那一拳，因為他說話越線了。」

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格林一拳怒揍普爾！改寫勇士近年歷史

外媒竟稱：普爾就是欠揍？

我當時覺得普爾就是活該，要被格林打那一拳

你居然敢叫我『Backpack』？不，我很抱歉，你還沒有足夠的地位、資歷來說這種話。

什麼是「Backpack」？兩人都未承認說過這句話

▲普爾（Jordan Poole）被勇士交易前，場均能貢獻20.4分、4.5助攻，曾被譽為柯瑞接班人。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士2022年10月6日發生「嘴綠」格林（Draymond Green）在隊內訓練時揮拳打中隊友普爾（Jordan Poole）衝突，不僅導致普爾被交易，一定程度上更改寫勇士近年歷史。《FOX SPORTS》記者布查（Ric Bucher）進入突然又將此事件搬上檯面，2022年10月7日，網路突然盛傳一部影片，關於勇士隊內訓練畫面，普爾與格林在一次激烈對抗後吵起來，普爾向格林噴一句垃圾話後，後者直接失控揮拳，引發外界關注，勇士最後將前一季場均貢獻20.4分、4.5助攻的普爾交易到華盛頓巫師，他原本甚至被譽為柯瑞（Stephen Curry）接班人。勇士在那起事件中，球團、公關部門都被迫發聲回應此事，格林則被隊內處罰，網路則盛傳勇士休息室隊內問題，一定程度上，改寫這支近代層建立王朝的球隊，步入2020年後的歷史。儘管事發已經4年過去，普爾與格林也在場上作為對手正常互動，但近日《FOX SPORTS》記者布查又將此事搬上檯面，揭露當時衝突的更多細節，並認為普爾當年就是欠打。。」布查表示，「實際上，「Backpack」是不少美國NBA球迷在網路上酸格林的綽號，最初源於他獨特的投籃姿勢，笑說他看起來像背著背包投籃，背後引申意思是格林投籃能力不佳，都依靠柯瑞在進攻。布查認為，普爾當時尚未擁有足夠的資歷和地位，不應該用這樣的綽號嘲諷格林，但普爾、格林本人過去受訪時，都未曾公開「Backpack」存在於該次衝突中，但格林也強調過，會失控揮拳主因，「確實跟他（普爾）說了一些不該說的話有關。」