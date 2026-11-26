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關稅趨於完整 風險跟不確定性還很多

民主黨掌管參眾議院有變數？學者：基本不影響

美國貿易代表署（USTR）昨（25）晚公布301調查「結構性產能過剩」結果，台灣建議課徵關稅15%不疊加。行政院今（26）日則表示有信心可以爭取到與年初簽訂的「台美對等貿易協定」（ART）相同的15%不疊加關稅。學者也提醒目前還有三大風險，分別是301有但書，若未達成美國條件，恐被課徵高達25%關稅，232關稅涉及半導體部分稅率尚未出爐，以及台美關稅拍板後，還須經過立法院審查，屆時就要面對美國產品零關稅來台衝擊。美國總統川普政府今年3月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩大議題301調查。其中，強迫勞動關稅7月公布，台灣遭10%不疊加最惠國（MFN）關稅，優於日、韓等主要競爭國。而在產能過剩方面，美方昨認定台灣共有9項不合理行為、政策與做法，並指出這些措施在電子、半導體與電信產業尤為明顯，提出的擬議稅率為15%，但並非最終結果。中經院區域發展研究中心主任劉大年接受《NOWNEWS》採訪表示，301關稅就是因為台美ART法源被判無效後的替代品，因此認為台灣爭取到15%不疊加關稅也不太意外。然而，即便川普關稅經過2年，結構已經趨近於完整，但對於台灣還是有許多風險跟不確定性。第一，301條款有具備但書，若後續諮商與承諾未能令美方滿意，美方擬改採更高的懲罰性稅率，台灣可以來到25%關稅。第二，目前台灣半導體WTO《資訊科技協定》擴大協定（ITA 2.0），但川普迄今為止尚未公布232半導體關稅，即便政府已經確定可以爭取到最優惠關稅，但川普沒有公布，甚至一直希望用投資換抵減，頻繁喊出100%、200%關稅，這還是產生不確定性。最後，他也提醒，先前因為ART協定被推翻，所以無法送往立法院審查，但若301調查關稅明年出爐，那麼就必須送到立法院去批准，屆時不僅要面臨來自立法院的挑戰，更重要是要面對開放美國商品來台，如美製汽車、農產品大舉零關稅對於台灣產業衝擊，高達6300項是通過即生效，政府就必須提前準備好產業因應。劉大年說，也強調川普被說選後跛腳，但那是對於國內，對於國際反而可以加速，所以也很難去認為法案通過後，會有較長的降稅時程表。然而，民主黨在11月初期中選舉大勝，一舉拿下參眾議院席次，是否可能會影響到關稅？劉大年認為機會不大。他解釋，232關稅是基於《1962年貿易擴張法》，301關稅則是《1974 年貿易法》，這些都是授權給總統在特別情況下可以對外國產品加關稅，屬於總統行政命令。他進一步解釋，ART會被推翻是因為《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），但是301、232過去都有使用前例，即使民主黨有國會多數，要阻攔也很困難。