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曹興誠挺停辦「極為明智」：這下蔣萬安尷尬了

激怒整個洋流了？轟蔣萬安展示玩弄權力

選戰進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋原定於27日在台北市議會前仁愛路舉辦「市民之夜」，卻因考量場地條件及交通管制影響，於昨（25）日深夜無預警宣布取消實體造勢活動，引發政壇熱議。前聯電董事長曹興誠痛批，蔣萬安阻撓沈伯洋舉辦選前之夜，再度顯示他智商低得無底線，更向洋流們喊話：「票投完，我們無聲的憤怒將轉成勝利的雷鳴。」曹興誠狠酸，本來以為把「開根號」當成「微積分」，是壓垮蔣萬安的最後一根稻草；沒想到蔣萬安嫌壓垮太慢，直接對自己腦袋開了一槍。他濫用市長權力，把自己的選前之夜放在凱道，也就是最好的地方，然後把其他適合辦集會的地方，通通以暗黑手段封鎖，只留下一個爛場地，讓沈伯洋去妨礙交通，惹怒民意。「沒想到沈伯洋當機立斷，選前之夜不辦了！」曹興誠直言，其實選前一天，大多數選民要投票給誰，心意都已決定；選前之夜的功能，是提高聲勢，希望吸引那些還沒決定的人「西瓜偎大邊」。但那些人只占極少數，所以選前之夜辦不辦其實沒那麼重要。沈伯洋決定停辦，極為明智。曹興誠吐槽，這下蔣萬安尷尬了，明晚的選前之夜，將成為他的獨角戲。然而他戲唱得再好聽，話講得再漂亮，都已經被釘上了恥辱柱；上面寫著：「濫用權力、假公濟私、手段卑劣、愚不可及」。那些跟他一起站台的人，會一併讓人不齒。「蔣萬安也無形中幫了沈伯洋一個大忙。」曹興誠續指，目前洋流最大的擔心，是股市崩跌，導致許多人心情低落，不想去投票。但蔣萬安阻撓沈伯洋舉辦選前之夜，將激怒整個洋流，掀起一場投票的海嘯。蔣萬安現在感覺不妙了，急忙說要讓出市府廣場，但活動舞台已經來不及搭建。這種臨時釋出的所謂「善意」，更展示了蔣萬安玩弄權力的肆無忌憚。最後，曹興誠也提到，蔣萬安把自己美國籍的兒子塞進台美交換學生名單，還想揩油市府補助，他以「合法合規」為自己辯護。這次選前之夜的假公濟私，他應該也會宣稱自己「合法合規」，但恐怕沒人會再買單，「洋流們，我們都去投票吧！票投完，我們無聲的憤怒將轉成勝利的雷鳴」。