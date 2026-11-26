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▲關稅年末大清算！川普為何挑年底出手？（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普的關稅又有新動作！美國貿易代表署（USTR）美東時間25日公布「結構性產能過剩」301調查結果，建議對中國、日本、台灣、歐盟等14個經濟體加徵新關稅，台灣的建議稅率為15%。不少民眾擔心，台灣原本就有10%的關稅，現在會不會再疊上15%？以下用懶人包帶你一次看懂。USTR認定，中國、歐盟、新加坡、瑞士、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、日本和印度等14個經濟體，透過補貼、優惠貸款等產業政策，造成製造業產能過剩，對美國商業造成負擔，因此建議加徵關稅。原本同樣被調查的挪威和墨西哥則還沒有定案。川普在2025年4月宣布的「對等關稅」，今年2月被美國最高法院判決違法。川普政府因此改用1974年《貿易法》第301條，分別以「強迫勞動」和「結構性產能過剩」為由展開調查，重新建立課徵關稅的法源。強迫勞動的部分已經在7月定案，這次公布的是產能過剩的部分。台灣的建議稅率是「15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅」，和日本、韓國、歐盟、瑞士同屬最低級別。相比之下，泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨、孟加拉是18%，中國初步為20%，如果美中貿易休戰沒有延長，最高可能提高到40%。不會！這是台灣人最關心的問題。所謂「不疊加」，意思是15%已經是上限，會「取代」現在的10%，而不是和10%相加變成25%。也不會再疊加原本的最惠國稅率（MFN）。舉例來說，如果某項產品原本的最惠國稅率是3%，新的總稅率就是15%，不是18%；如果產品原本的稅率就已經超過15%，就不會再額外加稅。換句話說，對多數台灣輸美產品來說，關稅會從目前的10%調整為15%，等於回到台美今年初簽署的對等貿易協定（ART）所談定的15%不疊加稅率。還不用。這次公布的只是「建議稅率」，還沒有生效。USTR將接受書面意見到2027年1月5日，1月25日起舉行公聽會。在正式定案前，台灣的傳統工業和農業產品仍然適用目前的「10%不疊加MFN」稅率。行政院副院長鄭麗君預估，最終報告會在明年1到2月出爐。影響有限。根據行政院說明，台灣輸美產品中占七成多的半導體和資通訊產品，已經取得232關稅的優惠待遇，這次受影響的主要是占輸美產品兩成多的傳統工業和農業產品。鄭麗君表示，相關豁免品項包括蝴蝶蘭、茶葉等，共2232項，比對等貿易協定還多。有可能，但政府認為機會不大。美方另外提出「替代方案」，如果雙方的諮商和承諾不讓美方滿意，台灣的稅率可能提高到25%，韓國也一樣是25%。不過行政院台美經貿工作小組表示，根據目前雙方的溝通情形，確信會維持原先議定的15%不疊加。關稅是美國進口商在美國繳納的，不會直接讓台灣國內的物價上漲。真正受影響的是出口到美國的傳統產業和農產品業者，如果稅率從10%調整為15%，他們在美國市場的價格競爭力可能受到影響。不過，由於日本、韓國、歐盟的稅率和台灣一樣，而東南亞各國和中國的稅率比台灣高，鄭麗君認為，台灣的立足點和美國的自由貿易協定締約國相同，也比東南亞和中國更有優勢。