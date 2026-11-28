言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信帶著《F✦FOREVER恆星之城》今晚（28日）將在台北大巨蛋開唱，一連兩天吸引大批粉絲朝聖。這次演唱會公司斥資5億打造極致舞台，節目內容也將升級，而阿信也搶先在社群揭密全新巨幕新舞台、預告解鎖新曲目、四人SOLO全新改版、驚喜嘉賓重磅登場。《NOWNEWS今日新聞》特別替讀者們整理入場注意事項、接駁車等資訊，首日適逢選舉日，接駁車臺北101/世貿線暫停，建議大家事先查好附近交通狀況，才不會錯過完整演出。
以下為本文重點
演出時間：
■ 2026/11/28(六) 19:00（預計 𝟭𝟲:𝟯𝟬 開放入場）
■ 2026/11/29(日) 19:00（預計 𝟭𝟲:𝟯𝟬 開放入場）
演出地點：臺北大巨蛋
售票網站：拓元售票
《F✦FOREVER恆星之城》演唱會入場規定
🧳 付費寄物櫃
臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊亦有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），活動期間建議儘早使用，非營運時間不提供服務。
另外，也可以找看看全家便利商店的「寄貨+」，提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，但必須要有FamiPort機台才有提供此服務，且寄放有大小限制，（長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤），太大的行李箱可能無法寄放。
《F✦FOREVER恆星之城》演唱會進場流程＆座位圖
▶︎進場入口：
搖滾A、B區： GATE 5
B1看台區： GATE 3、4
L2-L5看台區：GATE 1、2
▶︎現場售票處
B1層 GATE 4旁（預計 𝟭𝟱:𝟯𝟬 開始服務）
《F✦FOREVER恆星之城》演唱會周邊商品
販售地點：
臺北大巨蛋B2 Gate5館內周邊商品店鋪
臺北大巨蛋B1館內一壘及三壘側周邊商品店鋪
注意事項：
《F✦FOREVER恆星之城》演唱會交通資訊
①捷運：捷運板南線國父紀念館站4號及5號出口。
🚊 捷運補貼方式：
僅限活動當日使用悠遊卡、一卡通或icash實體票證搭乘捷運至台北大巨蛋，始得申請補貼。
申請補貼前，該票證不得使用於其他大眾工具，如：公車、台鐵、高鐵、公共自行車。
電子支付工具、信用卡不適用此補貼方案。
②公車
捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線。
捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、212夜、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北市觀光巴士紅線聯合報：202、212、212直、212夜、232快、240直、270、299、600、仁愛幹線、忠孝幹線市民光復路口：699。
🚌 更多公車搭乘資訊，請至以下網址或洽詢臺北市公共運輸處查詢臺北市無障礙乘車：https://bit.ly/TCPTO 大臺北公車網站：https://bit.ly/TPE-ebus
③計程車
辦公棟（B1F）：5/15 11:00～23:30、5/17 11:00～22:30
影城棟（B3F）：5/15 10:00～23:30、5/17 10:00～23:00
④接駁專車
活動日規劃 6 條接駁路線：松山車站線、臺北101/世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、水源市場線及臺北車站線，請大家多加利用。
⚠️注意：11/28臺北101/世貿線暫停。
接駁車服務時間：
回程上車乘車處：微風南山廣場B2F 大客車停車場（台北市松仁路100號）
詳情：https://www.facebook.com/chenyutravel/
⑥開車或計程車臨停接送
臺北大巨蛋周邊如忠孝東路、光復南路均為紅線，「禁止臨時停車」，若仍有接送需求，可至以下路段：
⛔️ 管制時段：11/27(五)2200至11/28(六)1400。
管制路段：
(1)仁愛路(逸仙-光復)公車道、快車道及北側慢車道，南側慢車道僅供住戶通行。
(2)逸仙路(松高-仁愛)全線。
(3)新仁愛路全線。
(4)一號道路全線。
(5)市府路(松高-松壽)。
(四)第四階段管制
⛔️管制時段：11/28(六)1400至11/29(日)0400。
管制路段：
(1)新仁愛路全線。【例假日管制至11/29(日)24時】
(2)市府路(松高-松壽)。
建議改道路線如下：
(一)東西向行駛車流：改道信義路、忠孝東路。
(二)南北向行駛車流：改道松智路、松仁路、光復南路。
《F✦FOREVER恆星之城》亮點
《F✦FOREVER恆星之城》台北限定場演唱會，於11月28日、11月29日兩天首度站上台北大巨蛋開唱，這次斥資5億打造極致舞台，不僅有零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」閃耀登場，還預告解鎖新曲目、四人SOLO全新改版。而團體於10月推出數位專輯《今夜讓我帶你高飛遠走》，屆時演唱會上除了經典曲目，也有望聽到新歌。
資料來源：相信音樂臉書、拓元售票
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- 《F✦FOREVER恆星之城》演唱會時間、地點
- 《F✦FOREVER恆星之城》演唱會入場規定
- 《F✦FOREVER恆星之城》座位圖＆進場流程
- 《F✦FOREVER恆星之城》演唱會周邊商品
- 《F✦FOREVER恆星之城》演唱會交通資訊
- 《F✦FOREVER恆星之城》亮點
演出時間：
■ 2026/11/28(六) 19:00（預計 𝟭𝟲:𝟯𝟬 開放入場）
■ 2026/11/29(日) 19:00（預計 𝟭𝟲:𝟯𝟬 開放入場）
演出地點：臺北大巨蛋
售票網站：拓元售票
- 禁止攜帶自拍棒、自拍神器等器材。
- 禁止攜帶煙火、爆竹、武器或其他危險物品。
- 禁止攜帶雷射筆、發光物品、無人機、任何遙控飛行裝置或玩具。
- 禁止攜帶喇叭、擴音器、汽笛、手拍、哨子、加油棒等製造聲響之物品或裝置。
- 禁止攜帶大面積、LED燈牌類、氣球、板凳、橫幅、旗幟標語等會妨礙到其他歌迷觀賞演唱會的應援製作物。
- 禁止於活動現場進行直播，經勸導仍未改善者，主辦單位有權要求違規者立即離場。
- 因座位空間有限，請勿攜帶行李箱或長寬高加總≧125公分的大型包包入場。
- 搖滾區禁止飲食
🧳 付費寄物櫃
臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊亦有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），活動期間建議儘早使用，非營運時間不提供服務。
另外，也可以找看看全家便利商店的「寄貨+」，提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，但必須要有FamiPort機台才有提供此服務，且寄放有大小限制，（長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤），太大的行李箱可能無法寄放。
《F✦FOREVER恆星之城》演唱會進場流程＆座位圖
搖滾A、B區： GATE 5
B1看台區： GATE 3、4
L2-L5看台區：GATE 1、2
▶︎現場售票處
B1層 GATE 4旁（預計 𝟭𝟱:𝟯𝟬 開始服務）
《F✦FOREVER恆星之城》演唱會周邊商品
販售地點：
臺北大巨蛋B2 Gate5館內周邊商品店鋪
臺北大巨蛋B1館內一壘及三壘側周邊商品店鋪
注意事項：
- 周邊商品每人每次限購4組，每日數量有限，售完即止。
- 結帳前請先確認購買之商品項目、數量、金額無誤後再付款結帳，離開結帳櫃檯後恕無法認定結帳差異，敬請見諒。
- 響應政府環保政策，購物塑膠袋須額外支付5元購買。
- 結帳方式：現金、刷卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay。
①捷運：捷運板南線國父紀念館站4號及5號出口。
🚊 捷運補貼方式：
僅限活動當日使用悠遊卡、一卡通或icash實體票證搭乘捷運至台北大巨蛋，始得申請補貼。
申請補貼前，該票證不得使用於其他大眾工具，如：公車、台鐵、高鐵、公共自行車。
電子支付工具、信用卡不適用此補貼方案。
②公車
捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線。
捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、212夜、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北市觀光巴士紅線聯合報：202、212、212直、212夜、232快、240直、270、299、600、仁愛幹線、忠孝幹線市民光復路口：699。
🚌 更多公車搭乘資訊，請至以下網址或洽詢臺北市公共運輸處查詢臺北市無障礙乘車：https://bit.ly/TCPTO 大臺北公車網站：https://bit.ly/TPE-ebus
③計程車
辦公棟（B1F）：5/15 11:00～23:30、5/17 11:00～22:30
影城棟（B3F）：5/15 10:00～23:30、5/17 10:00～23:00
④接駁專車
活動日規劃 6 條接駁路線：松山車站線、臺北101/世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、水源市場線及臺北車站線，請大家多加利用。
⚠️注意：11/28臺北101/世貿線暫停。
接駁車服務時間：
- 活動前2小時至活動結束後1小時。
- 詳細接駁車資訊與站點位置看這。
回程上車乘車處：微風南山廣場B2F 大客車停車場（台北市松仁路100號）
詳情：https://www.facebook.com/chenyutravel/
⑥開車或計程車臨停接送
臺北大巨蛋周邊如忠孝東路、光復南路均為紅線，「禁止臨時停車」，若仍有接送需求，可至以下路段：
- 接送上下客：光復南路臨停區短暫停靠，勿長時間停留。
- 計程車上下客：光復南路臨停區。
⛔️ 管制時段：11/27(五)2200至11/28(六)1400。
管制路段：
(1)仁愛路(逸仙-光復)公車道、快車道及北側慢車道，南側慢車道僅供住戶通行。
(2)逸仙路(松高-仁愛)全線。
(3)新仁愛路全線。
(4)一號道路全線。
(5)市府路(松高-松壽)。
(四)第四階段管制
⛔️管制時段：11/28(六)1400至11/29(日)0400。
管制路段：
(1)新仁愛路全線。【例假日管制至11/29(日)24時】
(2)市府路(松高-松壽)。
建議改道路線如下：
(一)東西向行駛車流：改道信義路、忠孝東路。
(二)南北向行駛車流：改道松智路、松仁路、光復南路。
《F✦FOREVER恆星之城》亮點
《F✦FOREVER恆星之城》台北限定場演唱會，於11月28日、11月29日兩天首度站上台北大巨蛋開唱，這次斥資5億打造極致舞台，不僅有零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」閃耀登場，還預告解鎖新曲目、四人SOLO全新改版。而團體於10月推出數位專輯《今夜讓我帶你高飛遠走》，屆時演唱會上除了經典曲目，也有望聽到新歌。