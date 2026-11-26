我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋25日晚宣布取消原定在仁愛路舉辦的選前之夜活動，並稱其他場地全被借走，包含市民廣場市府也不給借，引起支持者嘩然。對此，臺北市政府說明，依據現行《臺北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明》第五點第一款明文規定：「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動。」相關規範行之有年，並非針對特定政黨或候選人，無論任何政黨、任何候選人。針對沈伯洋稱「市府廣場台北市政府是不給借的」、「因為市府廣場這邊都不能用」，北市府說明，依據現行《臺北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明》第五點第一款明文規定：「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動。」相關規範行之有年，並非針對特定政黨或候選人，無論任何政黨、任何候選人，市府均一視同仁，適用相同標準。市府強調，依法行政、行政中立是公務機關必須堅守的原則，沒有例外。市民廣場依規定不得供選舉造勢使用，與競選團隊自行選擇於仁愛路舉辦活動，實屬兩件不同的事，不宜混為一談。市府也呼籲，各競選團隊規劃活動時，應充分了解並尊重既有場地使用規範，共同維護市民權益。