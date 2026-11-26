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▲2026上半年高雄台積電概念區五大賠售交易統計，屋主持有期皆在1至2年左右，最多認賠280萬元出場。（圖／台灣房屋提供）

台積電高雄概念區驚現短線屋主賠售潮！根據台灣房屋彙整內政部實價登錄資料，左營高鐵特區屋主買進不到1年半，今年2月降價280萬元脫手；楠梓車站新大樓屋主持有約2年也認賠255萬元出場，反觀長抱4至5年屋主仍大賺200萬至550萬元，持有長短成賺賠分水嶺。受惠台積電設廠題材，高雄2024年寫下4.5萬棟移轉新高，房價水漲船高。然而台灣房屋觀察最新實價發現，當年追高買進的短線客近期陸續降價脫手，包括左營博愛四路屋齡16年大樓10樓戶，2024年9月以3,280萬元買進、持有不到1年半，今年2月以3,000萬元（附帶傢俱）轉手，買方現省280萬元；楠梓車站商圈屋齡3年新大樓13樓戶，2024年7月以1,255萬元購入，今年以1,000萬元出售，認賠255萬元。台灣房屋趨勢中心經理李家妮分析，今年上半年台積電區前五大賠售案持有期皆僅1至2年、帳面損失約1成，推測部分屋主有資金周轉需求或想轉往股市投資，才讓利換成交。從五大賠售統計來看，左營博愛四路、文萊路18巷、大中二路及楠梓青埔街70巷、大學二十九路，清一色是2024年買進、持有1.1至2.2年的短線屋主，認賠130萬至280萬元、跌幅9%至20%；反觀低基期入手屋主仍大賺，楠梓大學十九街新大樓持有5年獲利逾200萬元，左營文自路大樓持有4年更賺進550萬元。2026H1高雄台積電概念區五大賠售交易.jpg台灣房屋美術青海加盟店店長洪誌隆指出，目前房市轉向買方市場，急售或銷售期較長的屋主願意以低於近1至2年實價約5%脫手，部分甚至有開價打85折讓利空間（虧損出售免繳房地合一稅，但仍須申報），建議自住客鎖定持有1至2年內急售物件大膽議價。有。實價登錄顯示左營高鐵與楠梓車站近期皆出現持有1至2年屋主認賠255萬至280萬元的交易。房屋出售若無獲利或呈現虧損，原則上不會產生房地合一稅額，但屋主仍須在規定時間內依法申報。台灣房屋指出目前屬買方市場，屋主態度轉趨彈性，部分急售物件甚至有開價打85折的議價空間。