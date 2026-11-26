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超強聖嬰發威 反氣旋環流削弱冷空氣

▲偏強的聖嬰現象，會讓菲律賓到台灣附近容易出現「反氣旋環流」，導致台灣冬天偏暖、春雨偏多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

聖嬰效應不只帶來暖冬 氣象署示警春季極端降雨

▲今年冬季雨量預估「正常至偏多」，須留意異常降雨發生的可能性。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

暖冬別高興太早 氣象署示警：不代表沒寒流

▲觀察冬季各月份預報，12月氣溫偏暖的訊號最為明顯，明年1月、2月氣溫也都是正常至偏暖。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署今（26）日發表12月至2月的「冬季氣候」預報，受到超強聖嬰現象影響，預估未來一季台灣氣溫以正常至偏高的機率最高，降雨則呈現正常至偏多趨勢。其中，12月偏暖訊號最為明顯，雨量也可能偏多，明年1月、2月也是正常偏暖為主，不過，冬季仍可能出現寒流及強降雨事件，民眾仍須留意天氣變化。氣象署預報中心主任黃椿喜表示，偏強的聖嬰現象，會讓菲律賓到台灣附近容易出現「反氣旋環流」，反氣旋環流會減弱中國東南沿海準備南下的東北季風，導致北方的寒冷空氣較不容易向南傳遞到台灣，因此12月至2月這段期間，每個月氣溫預測都要比歷年平均還要高。黃椿喜說明，觀察冬季各月份預報，12月氣溫偏暖的訊號最為明顯，降雨則以正常至偏多為主；明年1月、2月氣溫也都是正常至偏暖，雨量則為正常至略偏多。整體而言，冬季整體氣溫正常至偏高的機率最高，降雨也以正常至偏多為主要趨勢。黃椿喜提及，過去強聖嬰事件也曾為台灣帶來春季異常降雨，包括1998年台中、新竹、苗栗曾出現極端降雨，山區有創紀錄雨量；2016年宜蘭平地累積雨量達208.8毫米，創下1947年以來紀錄，「反氣旋環流可能使南方水氣輸送至台灣，今年冬季至明年春季須留意異常降雨發生的可能性。」不過，黃椿喜仍提醒，冬季仍是台灣全年雨量相對較少的季節，尤其是中部、南部，降雨基準值原本就比較低，即使預測雨量偏多，實際累積雨量仍可能相對有限，中南部也將逐漸進入枯水期，民眾應珍惜水資源、節約用水。此外，雖然整體冬季氣溫偏暖，但不代表不會出現劇烈降溫，黃椿喜指出，冬季至明年春季仍須特別留意「寒流、強降雨」發生，以及明年春季的濃霧可能帶來的影響。