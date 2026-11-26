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2026九合一選舉將至，社群平台Threads以及臉書、X上，大量匿名無頭貼或AI頭貼的假帳號，到處散布台灣政治人物假照片和假影片，甚至製作深偽桃色影片，試圖操作議題，企圖令民眾心生厭惡。外媒《BBC》事實查核（BBC Verify）今揭露，過去一年有與中國相關的網路勢力，產製超過500支AI假影片抹黑執政的民進黨以及台灣選戰中的政治人物。根據BBC報導，BBC事實查核（BBC Verify）調查發現，台灣執政黨在今年關鍵地方選舉前，一再遭到AI影片針對，數百支關於民進黨人物的假影片，一個與中國有關聯的網絡大量產出。這些影片試圖抹黑總統賴清德，聲稱他持有美國綠卡，並會在台海開戰時棄台而逃，台灣總統府方面表示這完全是假訊息。深偽影片也看似顯示參選台北市長的民進黨候選人沈伯洋（Puma Shen）在吸毒，他本人則對此駁斥。其他影片則把政治人物換成童裝或流行電影角色，藉此削弱或嘲諷他們。BBC事實查核團隊指出，許多影片透過帳號「noxparable」或同名浮水印流傳，2025年5月起在多個社群平台累積數千萬次觀看，超過一半的觀看量出現在過去四個月，隨選舉將近明顯加速擴散。許多散布AI假訊息的帳號在社群媒體標示位置為中國或香港，部分影片也標示由AI生成，許多與影片互動的人會重複不實指控或攻擊民進黨人物，也有人把這些影片當娛樂。另一些分享假資訊影片的帳號，也被查出與中國企業Borderless有關。該企業過去曾被台灣獨立媒體《報導者》調查，也被台灣國安局指控對台發動「認知作戰」。報導引述美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）政治系副教授王宏恩（Austin Horng-En Wang）看法分析，「帳號操作者試圖讓人們不信任民進黨政治人物，這樣他們就不會相信對方說的話。如果你不信任那位候選人，就不會聽他們說什麼。」英國智庫中國戰略風險研究所（China Strategic Risk Institute，簡稱CSRI）代表Andrew Yeh則指出，這些帳號的最終目的不見得是偏袒任何一方，「中國的資訊操作不僅靠支持某位候選人或反對另一位，而是透過稀釋台灣的政策辯論、加劇極端對立化，進而削弱台灣公民對民主程序的信任。無論國民黨或民進黨勝出，創造一個更分裂、更分化的台灣，都符合北京利益。」