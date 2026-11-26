我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SOFY 蘇菲輕薄貼合衛生棉 30公分 ，原價689元、特價539元，折價150元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲STARBUCKS 早餐綜合咖啡豆，原價999元、特價799元，折價200元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲ORAL-B 歐樂B 微震科技電動牙刷 IO 3，原價5599元、特價4429元，折價1170元。（圖／記者鍾怡婷攝）

好市多黑色購物節優惠持續推出！今（26）日賣場優惠商品涵蓋居家用品、食品、3C及家電，包括夏普12公升清淨除濕機現省3900元、SAMSONITE行李箱二入組折價1200元，還有電競螢幕、電動牙刷、咖啡等商品同步降價。《NOWNEWS》整理好市多黑五第四天優惠商品、原價及特價資訊。◾SOFY 蘇菲輕薄貼合衛生棉 30公分 ，原價689元、特價539元，折價150元◾CREST 隨身牙齒美白筆，原價1099元、特價799元，折價300元◾SOFY 蘇菲超熟睡夜用安心褲 XL、M、Ｌ，原價789元、特價619元，折價170元◾TOMMY HILFIGER 女內褲五入組，原價749元、特價589元，折價160元◾SAMSONITE 22+29吋行李箱二入組，原價5999元、特價4799元，折價1200元◾ESSENTIAL SPA 浴室浴簾地墊4件組，原價695元、特價395元，折價300元◾RED DRAGON 紅龍冷凍雞塊，原價479元、特價379元，折價100元◾DORITOS 多力多滋迷你脆星級小吃箱，原價329元、特價259元，折價70元◾歐式高纖穀粒長棍麵包4入，原價299元、特價254元，折價45元◾NESTLE 雀巢纖怡莓果＆草莓穀物棒，原價479元、特價369元，折價110元◾BARISTA 西雅圖冰拿鐵濃焦糖風味，原價449元、特價349元，折價100元◾NESCAFE 雀巢西西里風檸檬咖啡，原價449元、特價349元，折價100元◾NESCAFE 雀巢金牌冰萃濾袋雙口味組，原價429元、特價299元，折價130元◾STARBUCKS 早餐綜合咖啡豆，原價999元、特價799元，折價200元◾GLICO 格力高無糖杏仁果飲，原價339元、特價255元，折價84元◾AGV 愛之味油切分解茶，原價469元、特價369元，折價100元◾LOCKNLOCK 彈蓋不鏽鋼保冷保溫杯 2件組，原價679元、特價539元，折價140元◾DISNEY 迪士尼不鏽鋼水壺，原價379元、特價299元，折價80元◾MONOCOZZI 手機殼含保護貼IPHONE 17 / 18 PRO/PRO MAX，原價999元、特價799元，折價200元◾ACER FLAT 27吋平面電競螢幕，原價10399元、特價8299元，折價2100元◾STEELSERIES 有線電競耳機麥克風，原價5499元、特價4399元，折價1100元◾MAXSTAR 太星電工PD70W萬國高速旅充轉接座兩入裝，原價1999元、特價1599元，折價400元◾SHARP 夏普清淨除濕機12公升 DW-CA12FT-S 能效一級，原價14399元、特價10499元，折價3900元◾ILLY 電動奶泡機 F280G，原價2899元、特價2299元，折價600元◾TEFAL 特福隨行果汁機2入組，原價2499元、特價1979元，折價520元◾RECOLTE 電動食物處理機，原價1479元、特價1169元，折價310元◾ORAL-B 歐樂B 微震科技電動牙刷 IO 3，原價5599元、特價4429元，折價1170元