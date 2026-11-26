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美國川普政府25日針對14個經濟體提出新一輪「結構性產能過剩」301關稅方案，稅率從15%到35%不等。這次科技業再度獲得大範圍豁免，晶片、智慧型手機、伺服器都安全過關，但耳機、鋰電池、電視、遊戲主機等產品沒有列入豁免，在越南生產的蘋果AirPods恐怕面臨最高35%的關稅。以下帶你一次看懂哪些產品免稅、哪些國家最慘。根據美國貿易代表署（USTR）公布的建議稅率，台灣、歐盟、日本、韓國、瑞士為最低級別的15%；孟加拉、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國為18%；中國、新加坡為20%；印度最高25%；越南最高35%。越南是這次稅率最高的國家，USTR點名越南的紡織、成衣、製鞋、造船、水泥和資通訊產業。不過，USTR也表示，如果越南和美國達成對等貿易協定，稅率可望降到20%。印度的情況類似，如果達成協定，稅率可望從25%降到17%。外界分析，美方開出高稅率，目的是逼越南和印度盡快簽下貿易協定。中國的情況比較特殊。中國的初步稅率是20%，但如果1月10日到期的美中貿易休戰沒有延長，最高可能提高到40%。根據多家美國律師事務所的分析，除了中國以外，其他13個經濟體的豁免規定結構相同。已經被課徵232關稅的產品都不會再被課新關稅，包括鋼、鋁、銅及其衍生產品，小客車、輕型卡車及其零組件，中重型車輛及其零組件，木材產品，專利藥品，以及半導體產品。此外，各國還另外有各自的豁免清單。據美國《巴隆周刊》報導，豁免清單涵蓋伺服器、智慧型手機、個人電腦、儲存裝置、晶片和多數半導體製造設備。CNN也報導，能源、部分半導體、藥品以及美國難以自行生產的食品，都將獲得豁免。這也讓科技大廠鬆了一口氣。《巴隆周刊》指出，美光、SK海力士、三星、威騰電子、希捷等記憶體和儲存大廠，只要產品不是在中國生產，就不會被課額外關稅；輝達、超微、英特爾、博通、戴爾、美超微等晶片和伺服器廠商也都安然過關。台積電在美國擴廠時，進口艾司摩爾的微影機等關鍵設備，同樣不會被課新關稅。台灣也有大量產品獲得豁免。行政院副院長鄭麗君表示，台灣的豁免品項包括蝴蝶蘭、茶葉等共2232項，比台美對等貿易協定（ART）還多。不是所有科技產品都能過關。據《巴隆周刊》報導，耳機、鋰離子電池、基地台、印表機、電視和遊戲主機都沒有列在豁免清單中。蘋果雖然把組裝線分散到印度和越南，避開了多數關稅，但AirPods截至去年主要在越南生產，恐怕面臨最高35%的關稅。惠普的個人電腦雖然獲得豁免，但印表機業務沒有。此外，晶片測試設備中的部分零組件也沒有豁免，泰瑞達、FormFactor、愛德萬測試等測試設備廠都可能受到影響。這次公布的只是建議稅率，還沒有生效。USTR將接受公眾意見到2027年1月5日，1月25日起舉行公聽會。據《巴隆周刊》報導，最終措施最晚會在3月11日公布，通常會在決定後30天內實施，部分情況最長可延後到6個月。