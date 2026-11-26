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要求和欣客運處理後續理賠 公路局初步調查：車輛駕駛工時正常

國道1號南下200公里於今（26）日凌晨4點35分發生重大車禍，有聯結車、和欣客運及小貨車等追撞事故，造成19人送醫，而和欣客運駕駛及乘客等3人搶救不治。交通部公路局今（26）日說明，3輛大型車及駕駛人車籍、駕籍均為正常，大客車駕駛人近一週駕駛工時資訊也均為正常，行駛速度未超速，另有關事故確切原因尚待警察單位調查。公路局今日說明，凌晨4時許發生2輛聯結車、和欣客運及小貨車追撞事故，已和新竹區，台中區及嘉義區監理所立即成立甲級事故應變小組應變處理。事故造成3人死亡，包括和欣客運司機1人與乘客2人；16人受傷，其中5人重傷，11人為輕傷，已分別送至彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、衛福部彰化醫院等。公路局指出，此次事故涉及3輛營業大型車輛，相關車輛及駕駛人車籍、駕籍均為正常，大客車駕駛人近一週駕駛工時資訊也正常，行駛速度未超速；有關事故確切原因尚待警察單位調查。公路局提到，已要求和欣客運積極妥善處理乘客後續理賠事宜，台中區監理所也已派員赴相關醫院進行傷者關懷，另新竹區、嘉義區監理所已於今日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核，若有違反汽車運輸業管理規則情事，將依相關規定裁處。