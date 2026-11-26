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替賴清德緩頰「他不熟台中」 盧秀燕：截直取彎市民不同意

總統賴清德昨晚為民進黨台中市長候選人何欣純站台時，猛批現任市長盧秀燕將前市長林佳龍任內已核定的捷運藍線大改特改，導致8年來「蓋了0公分」。外界高度關注賴清德似把盧秀燕視為連任的假想敵，盧秀燕今（26）日回應，自己只是把前市長胡志強時代規劃的捷運路線改回來，走直線完全不用拆民房，應該是幕僚提供錯誤資訊給賴清德；至於假想敵一事，她笑說「可能要問賴總統，我沒辦法替他回答。」盧秀燕今日起正式向台中市政府請假2天，全心投入選戰最後衝刺輔選。上午她率先陪同國民黨台中市長候選人江啟臣進行車隊掃街，下午及晚間將馬不停蹄北上桃園、基隆，力挺市長候選人張善政與謝國樑。台中車掃出發前受訪，媒體問及賴清德昨晚重砲批評她，似乎把她鎖定為2028大選假想敵，盧秀燕不疾不徐地表示「這個可能要問賴總統喔！我沒辦法替他回答。」針對賴清德緊咬的捷運藍線路線爭議，盧秀燕一開口便展現風度表示「我要替賴總統緩頰。」她指出，賴清德不是台中人，對台中地方建設不太熟悉；事實上，捷運藍線最早在胡志強市長任內規劃時，就是直走台灣大道，原路線最大好處就是「走直線、完全不用拆民房」。反觀賴清德昨晚所提及、後來被改過的路線，「它是截直取彎，要拆民房、要轉彎，市民不同意。」盧秀燕強調，賴清德對台中的發展歷史與路線細節並不清楚，自己非常感謝他對台中的關心，但事實就是「有些人和幕僚提供給他錯誤的資訊」。