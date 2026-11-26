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韓劇《再婚皇后》在昨（25）日播出大結局，申敏兒飾演的「娜菲爾」皇后，被皇帝「索本修」（朱智勛 飾）提離婚後，當場在法庭宣布改嫁西王國的王「海因里」（李鍾碩 飾），不料卻讓朱智勛當場變臉，瞬間不知道是誰被離婚，甚至追到皇后寢室下跪求和，而申敏兒則直接吐金句：「您根本不值得我費心傷害，我只是做出了我人生的選擇。」根本是被分手女生們必學的態度！在申敏兒與李鍾碩當庭獲得再婚資格後，朱智勛直接爆氣，沒想到又從小三「菈絲塔」（李世榮 飾）那裡得知一直與李鍾碩傳信的就是申敏兒，憤怒認為對方早就出軌，直奔她宮中進行搜查，還闖到寢室抓走李鍾碩，將他打入大牢。之後朱智勛更是渣到開始質問申敏兒，但申敏兒毫不認輸，直言：「提出離婚的是您，為了迎娶其他女人，讓我站上離婚法庭的也是您。」沒想到這卻讓朱智勛誤以為是由愛生恨，「所以妳是想報仇？想惹我生氣？妳是為了傷害我、折磨我，才會選擇那個混帳東西？」申敏兒輕輕一笑便開始金句連發，「無論您是生氣也好、痛苦也罷，我一點也不在乎，您根本不值得我費心傷害，我不過是做出我人生的選擇，所以陛下您就和您選擇的那個人，走上您原本想走的路吧。」超人間清醒的發言真的是女生必學。這也瞬間讓渣皇朱智勛一臉震驚，急忙解釋：「我從未想過那條路會沒有妳在。」還說先立菈絲塔為后，等到孩子順利取得皇嗣正統地位，1年後就會讓申敏兒重返后座，直接讓申敏兒傻眼：「誰准您擅自作主？」朱智勛又拿出法律說嘴，說從未有廢后再婚，申敏兒霸氣喊：「我會成為那唯一的一人。」堅定的立場讓朱智勛只能求和要她別走，還強抱住她，但申敏兒依然沒有絲毫動搖，還表現出對李鍾碩的愛，直言自己的心已經不在這，讓朱智勛難過到跪坐在地面，讓劇迷看得大快人心。