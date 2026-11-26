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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（26）日接受日本媒體聯訪時，分享近期身體狀況以及明年備戰想法。當被問到為何要堅持「二刀流」，大谷直言，這是他最能發揮最大優勢的位置，也能為球隊帶來正面影響，若無法在投打兩端做出貢獻，對雙方都沒有好處。談到與大聯盟球團溝通的過程，大谷認為，文化上或許有差異，但回歸棒球本質上差別不大，「最重要的是雙方不能只講客套話，而是把心裡真正的想法、希望對方怎麼做坦誠地說出來。」大谷今年季中遭遇右二頭肌、左膝等傷勢，出賽斷斷續續，總計以打者身分出賽135場，敲出144安、30轟、打擊率2成75；投手端出賽14場，拿下8勝2敗、防禦率1.79。談到目前身體狀態，「目前已經在做重量訓練了。畢竟球季結束才過了1個多月左右，與其說拉到最高強度，現在應該說是邊消除疲勞、邊逐步把狀態往上拉的階段。」大谷本季一度以「二刀流」的身分出賽，但受到傷痛影響，球季後半段不得不暫緩投手角色。當記者直球提問為何堅持二刀流時，大谷直言，「因為這才是我最能為球隊帶來正面貢獻、最能發揮自身最大優勢的位置。這就像是一個明明能蹲捕的捕手卻不讓他當捕手一樣，那樣的局面無論對我自己還是對球隊都沒有好處。」被問到明年若要維持二刀流，有哪些地方需要改變時，大谷表示，「這也是球團那邊會共同決定的事情，並不是我個人說了算就能成立的。雖然我們已經多少討論過一些方向，但這不是單一選項的問題，而是在擁有好幾套備案的前提下持續溝通。」大谷直言，雖然接下來進入封館期間（Lockout）後雙方就不能接觸討論了，但要在哪個時間點、以什麼方式推進，這會是接下來持續探討的課題。至於封館可能導致賽季延後，大谷說，「現階段還沒有任何拍板定案的內容，但球團手上有幾套方案，我自己也有幾個想法，大家都在思考哪一種最好。」大谷指出，目前雙方最大的共識、也是唯一確定不變的原則，就是一定要在10月季後賽以萬全狀態迎戰，「出賽太少不好，但投太多也伴隨著受傷風險。究竟什麼樣的狀態最理想、什麼樣的訓練質與量對球隊最有利，這些都還在討論中。」大谷認為，趁這段時間把目前聊過的內容好好整理一番，等封館結束後再一起決定哪套方案最適合，「反過來說這也是一段沉澱與思考的時間。」談到與大聯盟球團溝通的最大感受，大谷認為文化上或許有些差異，但只要回到棒球本質，該做的事情其實沒太大差別，「最重要的是雙方不能只講客套話，而是把心裡真正的想法、希望對方怎麼做坦誠地說出來。我覺得這方面我們做得非常充分，在此基礎上再去尋找彼此都能接受的平衡點。就溝通層面而言，我認為目前進行得相當順利。」