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天后aMEI張惠妹將於11月27日推出全新單曲〈不情之請〉，這次她親自擔任製作人，攜手陳君豪、葛大為、JAS 及王韻筑共同完成作品，以溫柔而深刻的視角，唱出每個人生命中都必須面對的告別課題。aMEI一舉一動備受關注，除了推出新歌，經紀公司透露，她將於12月參與建中校慶演出，與學生近距離同歡；明年初也將出席台積電40週年的內部員工活動並擔任壓軸演唱嘉賓，持續透過不同形式與歌迷們相見。aMEI無預警推出新歌〈不情之請〉，並搶先於台劇《我們的藍調時光》預告中曝光，此次張惠妹親自以製作人身分深度參與整體創作，並與音樂人陳君豪共同完成製作。從編曲配置到演唱情緒，aMEI皆經過反覆討論與調整，希望讓歌曲最真實地傳達面對人生遺憾時的情感狀態。談到這首歌，aMEI分享：「這首歌詞是以『侃侃而談，說遺憾』開頭，我想每個人這一生、每一天，一定都會經歷許多大大小小的遺憾，我當然也不例外。」她認為，每個人面對遺憾的方式都不同，有人掉眼淚、有人聽歌或是追劇，也有人選擇逞強，而這首歌有點像是在對習慣逞強的自己喊話。aMEI表示：「在每一次遺憾發生、在每一次的獲得與失去後，我們都應該更有勇氣地看看自己、更認識那面脆弱的自己，然後絕對不要忘記繼續去愛、去付出。」希望透過這首歌，邀請大家繼續溫暖地看待自己的人生與這個世界。台劇《我們的藍調時光》劇中角色各自面對家庭、親情與人生課題，在一次次相遇與離別之中學習成長。而歌曲所傳遞的情感，也與戲劇核心緊密呼應。預告曝光後，不少觀眾留言表示：「光聽到阿妹的聲音就起雞皮疙瘩」、「歌曲一下，情緒就跟著進去了」、「短短幾句就很有故事感。」除了推出全新單曲，aMEI近期演出行程同樣備受矚目，許久未公開露面的她，經紀公司透露aMEI受邀將於12月參與建中校慶演出，與學生近距離同歡；明年初也將出席台積電40週年的內部員工活動，擔任壓軸演出，持續透過不同形式與歌迷們相見。