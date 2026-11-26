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Visa整合5大核心威脅情資 助金融機構精準聚焦支付風險

逾6成面臨即時決策能力不足 Visa協助及早辨識潛在威脅

隨著亞太地區的詐騙手法日益複雜、發生的速度也持續加快，其所帶來的風險正持續擴大。Visa今（2026）年委託研究發現，亞太地區受訪金融機構主管中，有6成表示過去1年來詐騙手法變得更加複雜，57%指出詐騙發生的速度加快，而且同期間受訪機構因支付詐騙蒙受的平均損失，相當於1280萬美元。Visa今（26）日宣布，在亞太地區推出全新Visa資安情報平台，協助金融機構偵測並防範可能導致詐騙與財務損失的網路威脅。詐騙往往源自於更早發生的網路安全事件，例如資料外洩、帳號憑證遭竊及系統遭到入侵，而這些風險可能在交易發生前就已形成。因此若將網路安全與詐騙防護視為2個獨立發生的事件，恐難在威脅造成損失前及早採取因應措施。Visa台灣總經理黃慧琴表示，隨著網路攻擊日益頻繁且針對性更強，金融機構往往難以及早察覺潛在威脅，進而推升遭到詐騙的風險。Visa資安情報平台整合網路安全與支付情資，協助金融機構精準辨識威脅，並提供具體可行的洞察，讓機構在威脅演變為詐騙事件或造成財務損失前，做出更明智、資訊更充分的風險管理決策。Visa 資安情報平台是Visa協助客戶在整個顧客旅程中全方位管理風險的一環。目前，Visa每月於全球超過200個國家及地區阻擋約9000萬次網路攻擊及1100萬封釣魚郵件，並以「零資料外洩、零服務中斷」為目標，持續強化資安防護，而透過Visa資安情報平台，Visa將部分安全情資與防護能力提供給客戶，運用經實務驗證的技術，進一步強化支付生態系的安全性。由於金融機構面對來自不同來源的大量威脅情資，往往難以快速釐清關鍵資訊，Visa資安情報平台專為金融產業量身打造，整合了5大情資：1、威脅情資：提供專為金融產業打造的惡意軟體入侵指標。2、漏洞情資：揭露個別機構的系統漏洞與潛在風險。3、品牌情資：協助偵測品牌冒用及濫用行為。4、數位身分情資：針對企業高階主管及員工，偵測鎖定其身分的網路威脅。5、金融情資：從暗網等管道追蹤遭外洩或盜用的支付憑證，結合 VisaNet 支付網絡情資進行分析，讓原始數據轉化為防詐與風控團隊可直接採取行動的關鍵資料。Visa強調，透過上述功能，Visa 資安情報平台協助金融機構提前預測潛在威脅、掌握風險應變的輕重緩急，並有效防止資安事件進一步演變為詐騙損失。隨著金融機構對整合性風險管理的需求增加，Visa推出資安情報平台，協助金融機構掌握潛在威脅。根據 Forrester Consulting 的研究指出，44%的受訪金融機構主管表示，詐騙風險正逐漸轉移至消費者旅程的早期階段。從商家、發卡機構、收單機構、支付處理商到服務供應商，支付生態系中的任何環節都可能成為網路攻擊的來源，導致支付憑證遭竊。部分遭竊的支付憑證更可能被非法轉售，進而遭到不當利用。然而，Forrester Consulting研究發現，目前僅有37%的受訪金融機構導入即時決策或及時調整的詐騙管理機制，另有 63% 的機構認為，數據分析、風險情資及即時決策的能力不足，是一大挑戰。當系統與數據分散於不同部門或平台時，金融機構往往難以做出一致且有效的風險管理決策。Visa資安情報平台結合Visa既有的身分驗證、交易風險管理及全方位防詐能力，進一步將安全防護延伸至支付交易發起前，協助客戶及早辨識潛在威脅。透過各項解決方案相輔相成，Visa 持續支援客戶掌握新興威脅，做出更即時且周全的風險管理決策。而過去5年Visa已投入逾130億美元於科技研發，涵蓋降低詐騙風險及強化支付網絡安全等領域。