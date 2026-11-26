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▲IKEA台南店獨家打造「70年老屋展間」，將住家前方規劃為小型咖啡店，重現台南住商混合生活樣貌。（圖／IKEA提供）

▲IKEA台南店引進全台唯一「3D數位展間」，顧客可透過平板操作大型全景投影，預覽不同風格居家搭配。（圖／IKEA提供）

餐點名稱 販售售價 販售地點 餐點特色與口感亮點 虱目魚塔塔堡 79元 IKEA台南店限定 嚴選台灣產金黃酥香虱目魚排，搭配鮮嫩魚肉、開胃酸黃瓜、爽脆生菜與滑順塔塔醬，呈現酥、嫩、脆三層次口感。 府城雙Q聖代 50元 IKEA台南店限定 綿密香草霜淇淋搭配黑糖軟Q珍珠與彈牙粉角，打造如黑糖珍珠牛奶般的雙重Q彈滋味。

▲IKEA台南店限定「府城雙Q聖代」售價50元，香草霜淇淋搭配黑糖珍珠與彈牙粉角，後方看板可見79元虱目魚堡。（圖／IKEA提供）

活動名稱 活動期間 兌換門檻與資格 限定贈品內容 歡慶開幕來店禮 12/1～12/5 宜家卡卡友當日不限金額消費發票＋按讚追蹤IKEA台南店FB粉專 沙發布套再製環保提袋乙個（至顧客服務部兌換） 歡慶開幕滿額禮 12/1～12/30 宜家卡卡友當日全店累計消費滿 1,200元 經典FRAKTA購物袋＋台南限定裝飾布章乙份（每日限量300個）

12/1～12/10：大啖芒果冰的鯊魚布章（每日限量300個）



12/11～12/20：躺在棺材板裡的猩猩布章（每日限量300個）



12/21～12/30：與安平古堡同框的狐獴布章（每日限量300個）



▲12月1日至30日宜家卡卡友於IKEA台南店單日滿1,200元，即贈經典購物袋與芒果冰鯊魚等台南限定布章。（圖／IKEA提供） ▲12月1日至5日卡友憑IKEA台南店不限金額發票並追蹤粉專，即可兌換沙發布套再製環保提袋，每日數量有限。（圖／IKEA提供） 📌IKEA台南店開幕與逛店常見問題 QA



Q1：IKEA台南店確定什麼時候開幕？位置在哪裡？

將於2026年12月1日正式開幕，地點位在台南市「南紡購物中心」，是全台首間百貨小型店。



Q2：台南店比較小，買得到跟大型店一樣的商品嗎？

可以。現場精選1,000項熱賣品可直接帶走，也能透過店內自助查詢區線上下單全系列8,500多樣商品。



Q3：限量的台南鯊魚布章與環保提袋要怎麼領取？

皆限宜家卡卡友兌換。12/1至12/5不限金額發票加追蹤粉專送環保提袋；12/1至12/30滿1,200元送鯊魚等限定布章。



其中最具話題的台南限定裝飾布章共分三波段依序推出不同可愛動物造型，想蒐集全套的粉絲務必記好時間：12/1～12/10：大啖芒果冰的鯊魚布章（每日限量300個）12/11～12/20：躺在棺材板裡的猩猩布章（每日限量300個）12/21～12/30：與安平古堡同框的狐獴布章（每日限量300個）將於2026年12月1日正式開幕，地點位在台南市「南紡購物中心」，是全台首間百貨小型店。可以。現場精選1,000項熱賣品可直接帶走，也能透過店內自助查詢區線上下單全系列8,500多樣商品。皆限宜家卡卡友兌換。12/1至12/5不限金額發票加追蹤粉專送環保提袋；12/1至12/30滿1,200元送鯊魚等限定布章。

台南人終於等到了！IKEA宜家家居台南店將於12月1日正式進駐南紡購物中心開幕，成為全台首間開在購物中心的400坪精華小型店。現場不僅打造70年老屋獨家展間與全台唯一3D數位展間，更推出台南限定79元「虱目魚塔塔堡」與50元「府城雙Q聖代」，12月1日起消費不限金額送環保提袋、滿1,200元再送鯊魚布章。IKEA台南店將於2026年12月1日在南紡購物中心正式開幕，為全台首間進駐購物中心的IKEA小型店。雖然店型約400坪小巧精悍，但集結5間居家展間、自助倉儲、瑞典食品超市與美食站，現場可體驗逾2,000款展示品、帶走1,000項熱賣商品，也能透過自助查詢區線上下單購買與大型店相同的8,500多樣商品。開幕三大核心亮點如下：：以台南常見的住商混合生活為靈感，將住家前方規劃為小型咖啡店，客廳選用溫潤木質調TORNSBORG沙發床、GROTAN餐桌與HEMNES玻璃門櫃，呈現傳統老屋與現代收納機能兼具的空間。：透過大型全景投影呈現不同風格居家場景，消費者可自行操作平板切換家具搭配，未來還能將居家規劃設計直接投放在展間現場體驗。：除了買得到網路爆紅的VARMBLIXT甜甜圈燈、DYVLINGE旋轉休閒椅與全新ALPTALL喜馬拉雅山動物玩偶，瑞典美食站更端出台南專屬新菜色。配合美食之都台南，IKEA台南店瑞典美食站推出兩款獨家限定新品，同時也吃得到經典10元原味霜淇淋、瑞典肉丸與熱狗堡：歡慶開幕，IKEA台南店針對宜家卡卡友祭出兩波限定贈品活動（數量有限，送完為止）：