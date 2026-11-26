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在對陣鳳凰城太陽前，休士頓火箭球星 「KD」杜蘭特（Kevin Durant） 生涯例行賽總得分累積32986分、距離33000分大關僅差14分的他，在半場終了前命中一記大空檔三分球，讓單場得分來到14分，正式跨過33000分門檻，成為NBA史上第5位達成此壯舉的傳奇球星。達成里程碑後，杜蘭特直接嗆太陽球員：「我沒想跟誰打架，你們要是想打就直說。」靠著交手太陽的這記三分球，杜蘭特正式加入由43697分的詹姆斯（LeBron James）、38387分的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、36928分的馬龍（Karl Malone）與33643分科比（Kobe Bryant）組成的33000分俱樂部，成為NBA史上第5人。回顧杜蘭特的生涯軌跡，這項里程碑更顯得難能可貴。現年38歲的他雖然進攻技巧依舊無解，但職業生涯曾多次遭遇重大傷病。包括2014-15賽季因骨折僅出賽27場，以及2019年總冠軍賽遭遇阿基里斯腱撕裂（Achilles tear），導致隔年賽季整季報銷，並在復出後的前三個賽季缺席不少場次。美媒《ClutchPoints》認為，若不是傷病打亂出賽節奏，杜蘭特如今的總得分甚至可能已逼近35000分大關，即便如此，他仍以全明星級身手持續書寫頂級得分手的傳奇。值得一提的是，火箭大戰太陽的比賽過程中意外火藥味十足。因為太陽球員小動作較為頻繁，讓杜蘭特在完成33000分里程碑後忍無可忍，直接對著太陽球員撂下狠話：「我沒想跟誰打架，你們幾個要是想打，就直說。」結果在比賽勝負已定的第4節、火箭隊已經領先10分時，「太陽惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）和杜蘭特面對面互相挑釁。裁判起初並未阻止兩人繼續激烈的爭吵，但兩人越吵越激烈，讓裁判不得不響哨。隨後，裁判吹罰布魯克斯和杜蘭特各一次技術犯規；由於這是布魯克斯當晚的第二次技術犯規，他被驅逐出場。