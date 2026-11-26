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蔣萬安突釋善意！羅智強：願取消開票活動、禮讓市府路

酸沈伯洋搭舞台花3天！羅智強：蔣萬安一天就能完成

翻出4年前舊帳！吳思瑤曾嗆蔣萬安「搶輸了下次請早」

民進黨台北市長候選人沈伯洋選前「市民之夜」臨時喊卡，造勢場地爭議持續延燒。台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強表示，願意取消原定11月28日的開票活動，將原本申請的市府路路權禮讓給對手陣營；與此同時，他也質疑，沈伯洋陣營原先規劃封路4天，其中3天用來搭建舞台，才是真正引發民怨的原因，更翻出4年前吳思瑤曾嗆蔣萬安「搶輸了，那下次就請早」的往事。羅智強指出，沈伯洋宣布取消選前之夜後，看到不少綠營支持者將矛頭指向蔣萬安，因此決定出面說明。他透露，蔣萬安已於今天凌晨2時20分指示，原本競選團隊為11月28日開票活動申請了11月27日市府路路權，若沈伯洋願意，蔣萬安可以取消實體開票活動，改採線上方式進行，並將市府路路權禮讓給沈伯洋陣營。羅智強表示，只要沈伯洋同意，他就會與民進黨立委、沈伯洋競選總幹事吳思瑤聯繫，協調路權移轉事宜，盼讓沈伯洋順利舉辦選前之夜。不過，羅智強也將矛頭指向沈伯洋陣營的舞台搭設規劃。他表示，蔣萬安預計於27日在凱道舉辦選前之夜，為了降低交通衝擊，已要求廠商當天凌晨零時才進場施工，力拚一天內完成舞台搭建並舉辦活動，盡可能減少道路占用時間。羅智強質疑，沈伯洋原先規劃在仁愛路舉辦選前之夜，卻需要封路4天，其中3天用來搭建舞台，讓他不解為何需要如此長的施工時間。他認為，市民每天都要上班、上學，舉辦選舉活動也應該考量民眾生活，不應讓市民為了候選人的造勢活動承受額外交通不便。他也舉例，過去蔡英文競選總統連任、韓國瑜參選總統，以及去年國民黨在凱道舉辦活動，都曾採取活動當天凌晨進場搭建舞台的方式，一天內完成施工及活動，認為沈伯洋團隊可以參考。羅智強進一步指出，沈伯洋陣營原先已取得11月27日北平東路路權，吳思瑤與競選團隊也曾宣布選前之夜將在當地舉行，後來才改到仁愛路，並規劃封路4天。他強調，真正的問題並不在於選前之夜究竟要辦在仁愛路、凱道、市府路或北平東路，而是舞台搭建時間過長，對交通造成衝擊。此外，羅智強也翻出2022年台北市長選戰的往事。他表示，當年蔣萬安參選時，市府路、凱道及北平東路都被其他陣營借走，當時民進黨陳時中取得凱道與北平東路路權，最後卻只使用北平東路，導致凱道當天空蕩蕩，蔣萬安只能改到基隆路停車場舉辦選前之夜。羅智強提到，當時擔任陳時中競選總幹事的吳思瑤，曾對借不到場地的蔣萬安嗆聲：「搶輸了，那下次就請早。」但這次沈伯洋遇到場地問題，蔣萬安團隊卻願意取消開票活動，將市府路路權禮讓給對方。羅智強最後再度強調，選前之夜真正的爭議不是場地，而是為何需要封路3天搭建舞台，讓台北市民為了候選人的選舉，多忍受兩天交通不便。他也喊話沈伯洋團隊，應該在規劃選舉活動時，把市民的生活與交通需求放在心上。