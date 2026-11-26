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相聲演員黃逸豪曾在演出中諷刺中國國家主席習近平，今年5月演出場地卡米地喜劇俱樂部遭人潑糞、潑漆，9月他又在新北永和住家附近遭汽車衝撞。檢方調查後認定，兩起事件均涉及中國人士出資策畫的跨境鎮壓，相關嫌犯已遭起訴。風波發生後，黃逸豪不僅沒有停止創作，更決定把親身經歷寫進相聲段子，卻也自爆相聲界前輩如今「能躲就躲」，甚至完全與他切斷關係。「2026台北喜劇節」今（26）日起至12月6日登場，黃逸豪將攜手陳大天等人推出全新版本《原聲變態》。這齣作品去年獲得台北喜劇節觀眾最愛票選獎第二名，今年除了大幅改編傳統段子，也將加入多項時事議題，內容甚至可能一路修改到登台前一刻。黃逸豪透露，今年遭遇買凶攻擊後，決定將當下的心境與事件的荒謬感融入相聲。不過他強調《原聲變態》並非政治短劇或政治相聲秀，仍希望觀眾以欣賞相聲的心情進場。至於安全受到威脅後，是否還敢觸碰敏感議題？他直言：「不會特別去挑戰，也不會特別去迴避，反正有想到就寫，沒有想到就擺著。」若刻意為了挑戰而挑戰，反而會失去喜劇原本應追求的效果。檢方先前查出，黃逸豪在遭汽車衝撞前，曾被跟監並遭蒐集生活作息，幕後人士更企圖製造假車禍，讓他受傷住院、無法登台演出；相關5人已依重傷害未遂、違反《個人資料保護法》等罪嫌遭起訴。向來擅長將傳統相聲結合現代議題的黃逸豪認為，相聲最需要突破的就是取材範圍，內容不該只停留在傳統元素或人情世故，也應觸及當代社會真正關注的話題。被問到大幅改編經典段子，是否擔心遭相聲界前輩責罵？他語出驚人地說：「現在已經不會有前輩在罵我了，他們現在能躲就盡量地躲，完全跟我切斷關係！」不過，黃逸豪反而看得很開，認為少了人情包袱，未來更能放心改編自己真正想做的內容。這次他也擔任「卡米地站立喜劇爭霸賽」初賽評審，坦言最怕遇到自己完全看不懂、現場觀眾卻笑翻的選手，因為根本不知道該如何評分。若有新人想模仿他的表演路線，他則幽默勸退：「我個人是建議不要啦！」陳大天這次將與吳思偉演出結合傳統京劇及模仿秀的「京聲模王」。大學就讀國劇系的他，過去表演脫口秀時不時會唱上幾句京劇，讓黃逸豪萌生將兩種表演形式結合的想法。談到演藝生涯最大的挫折，陳大天坦言：「最大的鐵板不是在舞台上踢到的，是我自己上了社會新聞，自己踢了自己一腳。」事件發生後，他曾有很長一段時間不知道自己能否再站上舞台，也害怕觀眾看到他時只剩下憤怒，因此格外感謝仍願意買票進場的人。他表示，喜劇任何題目都能碰，關鍵是如何拿捏諷刺的對象與分寸，更自嘲若觀眾找不到共鳴，「大家可以先笑我，拿我做效果」。今年喜劇節也首度把舞台搬上遊艇，12月4日登場的《最浪喜劇遊艇》由《百靈果News》凱莉主持，一晚推出4個航次，每場僅限30名觀眾。凱莉笑稱，如果現場笑話全冷掉，就與每位觀眾一對一聊天，一人聊一分鐘，立刻能填滿30分鐘。她還突發奇想，希望未來能把船開到公海，再架起大聲公，像金門播音牆一樣，把台灣的笑話送給福建民眾。至於呱吉則將再次主持《喜劇公車》，並擔任喜劇爭霸賽決賽評審。他認為優秀喜劇演員必須在社會道德底線左右橫跳並全身而退，面對參賽者也放話：「我鐵定是不會客氣的！」2026台北喜劇節自11月26日至12月6日於台北七大場館登場，共有超過80檔節目、115場以上演出，涵蓋相聲、單口喜劇、漫才、即興及肢體小丑。從黃逸豪將跨境鎮壓寫進段子，到遊艇、公車上的移動演出，也讓喜劇不只帶來笑聲，更成為創作者回應現實與捍衛表達自由的舞台。