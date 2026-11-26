我是廣告 請繼續往下閱讀

跨年夜火鍋食材訂單占比最高 豬梅花肉片最受歡迎

▲Uber Eats觀察發現，火鍋食材外送訂單平均每筆包含近12件商品，其中聖誕節與跨年更是去年火鍋食材訂單占比最高的兩天。（圖／官方提供）

台南餐廳鍋物訂單年增近26%

王品指定餐點買一送一、石二鍋指定熟食款8折

跨品牌消費可領折價優惠 完成指定訂單再抽好禮

天氣轉涼，火鍋成為年末聚餐熱門選擇，Uber Eats統計，2025年跨年夜每6筆生鮮雜貨訂單，就有1筆含火鍋食材，平均每筆外送訂單近12件商品。Uber Eats即日起至12月15日推出火鍋派對優惠，攜手全聯與王品集團指定鍋物品牌，推出餐點買一送一、食材滿額折抵等優惠。Uber Eats生鮮雜貨內部統計顯示，2025年跨年夜每6筆生鮮雜貨訂單，就有1筆含火鍋食材，訂單占比約為全年平均的2.3倍，聖誕節當天則約為全年平均的1.9倍，兩天都是全年火鍋食材訂單占比最高的日子。從採買品項來看，含火鍋相關商品的生鮮雜貨訂單平均每筆近12件商品，火鍋肉片則以豬肉最受青睞，其中豬梅花火鍋肉片人氣最高。除了買食材在家開鍋，直接訂購餐廳鍋物也受消費者青睞，Uber Eats美食外送內部統計指出，2026年前10個月，台南市餐廳鍋物訂單年增近26%，成長幅度居六都之冠，約為全台同期的2.3倍。王品集團旗下品牌的外送熱門品項中，石二鍋「招牌石頭鍋」與「原味涮涮鍋」包辦人氣前兩名；青花驕「驕心涼拌酸辣粉」也進入熱銷前五。即日起至12月15日透過Uber Eats App訂購青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」、聚日式鍋物「和風昆布雪花豬肉鍋」，可享買一送一；石二鍋「招牌石頭鍋」與「原味涮涮鍋」的指定低脂豬熟食款享8折。於王品指定鍋物品牌消費，單筆滿499元再折50元，全聯火鍋專區上百款相關商品，單筆消費滿699元折70元；指定湯底、茶飲買一送一，指定生鮮商品6折起。跨品牌優惠方面，透過Uber Eats App購買全聯商品，可獲得王品指定品牌優惠券，單筆滿599元折100元；購買王品指定鍋物品牌，符合全聯首購資格者可領全聯首單折100元優惠，單筆滿549元即可使用。於全聯及王品指定鍋物品牌各完成一筆符合資格的訂單，還可參加抽獎，有機會獲得500元Uber Cash點數或全聯500元折抵優惠，兩項獎項各抽出20名。