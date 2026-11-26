皮克敏手遊《Pikmin Bloom》隨著11月底到來，玩家們任務也逐漸進入收尾階段，為了讓皮友們進行最後衝刺，周五至下周一（11月27日至11月30日），官方將連續4天讓「巨大輝煌蘑菇」出現在地圖上，且每天都能使用3次大聲公尋求好友協助，4天能使用12次，皮友們一定要好好把握。
巨大華麗蘑菇加碼 11月底連打4日
《Pikmin Bloom》11月以「五週年紀念」為主題，推出「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「水果壓克力吊飾」，「巨大輝煌蘑菇」則分別在4個周末出現後，官方也按照慣例在11月底加碼2天，包含周五、周六、周日、下周一都有巨大蘑菇可以挑戰。
台灣《Pikmin Bloom》巨大輝煌蘑菇掉落的神秘寶箱會比一般版本更稀有，可獲得更多活動素材，尤其是「水果壓克力吊飾」獎勵數量眾多，此外，《Pikmin Bloom》官方也同步開放，周五至下周一「蘑菇戰鬥大聲公」每天每人免費使用3次，玩家可以透過大聲公邀請好友加入同一場蘑菇戰。
皮克敏蘑菇怎麼打？4大種類獎勵差異、每月挑戰時機整理
《Pikmin Bloom》蘑菇分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」4大類，獎勵各有不同，顏色菇必定掉落相同顏色的一般精華；元素菇有較高機率取得當季花種的特殊精華；活動菇擊敗後能獲得包含活動收集道具的神祕箱，巨型活動菇則會提供大量活動道具與水果獎勵。
蘑菇挑戰也有月初、月中、月底的不同策略，月初可優先挑戰元素菇，累積當月主、副花所需的特殊精華；月中特殊精華足夠後，平日便可轉向活動菇，搭配種花任務收集道具；月底則視任務進度繼續打活動菇，或改打顏色菇補充一般精華，周末遇到巨大活動蘑菇則建議優先參加。
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《Pikmin Bloom》11月以「五週年紀念」為主題，推出「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「水果壓克力吊飾」，「巨大輝煌蘑菇」則分別在4個周末出現後，官方也按照慣例在11月底加碼2天，包含周五、周六、周日、下周一都有巨大蘑菇可以挑戰。
台灣《Pikmin Bloom》巨大輝煌蘑菇掉落的神秘寶箱會比一般版本更稀有，可獲得更多活動素材，尤其是「水果壓克力吊飾」獎勵數量眾多，此外，《Pikmin Bloom》官方也同步開放，周五至下周一「蘑菇戰鬥大聲公」每天每人免費使用3次，玩家可以透過大聲公邀請好友加入同一場蘑菇戰。
《Pikmin Bloom》蘑菇分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」4大類，獎勵各有不同，顏色菇必定掉落相同顏色的一般精華；元素菇有較高機率取得當季花種的特殊精華；活動菇擊敗後能獲得包含活動收集道具的神祕箱，巨型活動菇則會提供大量活動道具與水果獎勵。
蘑菇挑戰也有月初、月中、月底的不同策略，月初可優先挑戰元素菇，累積當月主、副花所需的特殊精華；月中特殊精華足夠後，平日便可轉向活動菇，搭配種花任務收集道具；月底則視任務進度繼續打活動菇，或改打顏色菇補充一般精華，周末遇到巨大活動蘑菇則建議優先參加。