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民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜，台北市長蔣萬安則稱要讓出27日市府路的使用權。對此，沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤今（26）日不滿表示，「市府路我們不會使用，蔣市長的好意我們心領了，神也是你，鬼也是你。大家都看得懂，偏偏有人還要演？」吳思瑤透過社群發文表示，國民黨去脈絡化、張冠李戴，只會顯示其氣弱心虛。他說明，4年前曾說「搶輸路權下次請早」的背景是，陳時中競總派出有經驗的同仁，依程序連夜上網爭取使用選前之夜場地，但第一時間搶輸的蔣萬安陣營就鋪天蓋地抹黑陳時中出奧步，攻擊是用惡搞手段取得路權。吳思瑤指出，第一個發動攻擊的是時任國民黨市黨部主委黃呂錦汝，「沒有市府公權力的陳時中怎麼惡搞？」當時媒體訪問他怎麼看蔣陣營的批評，只好笑笑回應「搶借路權下次請早就好了」。吳思瑤說，這次沈伯洋團隊尊重程序，搶輸就搶輸，即便認為事有蹊蹺也保持氣度，從頭到尾沒有口出惡言，更別說攻擊對手了，「連沈伯洋競總前場地竟被不明人士借走，我們也沒吭半聲，努力去找其他備案就是」。吳思瑤提到，昨天宣布取消市民之夜，社會才開始關心到底誰借走了北平東路、各方討論場地租借秒殺的合理性，藍營拿四年前毫不相同的狀況來為現在的自己護航解圍，只會更讓人看破手腳，「市府路我們不會使用，蔣市長的好意我們心領了。神也是你，鬼也是你！大家都看得懂，偏偏有人還要演？！」