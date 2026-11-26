知名瑜伽服飾品牌Lululemon創辦人威爾森（Chip Wilson）又惹爭議！他日前出席加拿大卡加利一場女性領導力論壇，談到加拿大出生率下降、女性職涯問題時，竟脫口表示，如果加拿大女性不願生育，男性恐怕得從泰國「進口新娘」，相關言論引發現場聽眾錯愕，甚至有人憤而離席。
女性領導力論壇變失言現場！「泰國新娘論」惹議
綜合加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）等外媒報導，這場活動當地時間23日在卡加利舉行，由推動女性領導力的組織「Axis Connects」主辦，吸引超過700人參加。現年71歲的威爾森受邀擔任講者，沒想到發言卻引發反彈。
與會者向《環球郵報》轉述，威爾森談到加拿大生育率下降時，聲稱若女性不願意生更多孩子，男性可能就得從泰國引進新娘。這番話讓現場聽眾相當錯愕，也有人選擇直接離席。
除了「泰國新娘論」，威爾森也談到企業聘用年輕女性的問題，與會者踢爆，威爾森表示，企業可能擔心22歲女性隔年就懷孕、申請產假，而避孕措施則讓企業比較願意聘用年輕女性。他還提出男性更了解女性身材，因此更適合經營女性服飾品牌等觀點。
主辦單位急切割！Lululemon強調「不代表公司立場」
對於威爾森的發言，Axis Connects執行長彼得斯（Nuvyn Peters）直言，部分言論具有冒犯性，與該組織致力推動女性領導力及平等機會的宗旨不符。
Lululemon也緊急與創辦人言論切割，強調威爾森的個人觀點不代表公司立場，他早在2015年就已離開公司董事會，目前不再參與公司營運。
不過，威爾森的發言人反駁相關報導，認為媒體故意用聳動標題呈現發言，忽略他多年來支持女性創業、擔任企業領導人的經歷。
曾批女性身材不適合穿瑜伽褲！創辦人爭議言論再被翻出
事實上，這並非威爾森第一次惹議。2013年，Lululemon瑜伽褲曾爆出布料過薄、穿著容易透光的問題，當時威爾森卻將問題歸咎於部分女性的身材，不適合穿自家瑜伽褲，引發消費者強烈反彈。
時隔多年，他又在女性領導力論壇發表爭議言論，也讓過去的風波再度被翻出。原本旨在鼓勵女性發展的論壇，最終卻因企業創辦人的一番話，意外成為輿論焦點。
原文連結：
Lululemon founder Chip Wilson’s remarks about women spark outrage at leadership event in Calgary
Lululemon founder stuns Canadian women’s leadership conference with sexist comments
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綜合加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）等外媒報導，這場活動當地時間23日在卡加利舉行，由推動女性領導力的組織「Axis Connects」主辦，吸引超過700人參加。現年71歲的威爾森受邀擔任講者，沒想到發言卻引發反彈。
與會者向《環球郵報》轉述，威爾森談到加拿大生育率下降時，聲稱若女性不願意生更多孩子，男性可能就得從泰國引進新娘。這番話讓現場聽眾相當錯愕，也有人選擇直接離席。
除了「泰國新娘論」，威爾森也談到企業聘用年輕女性的問題，與會者踢爆，威爾森表示，企業可能擔心22歲女性隔年就懷孕、申請產假，而避孕措施則讓企業比較願意聘用年輕女性。他還提出男性更了解女性身材，因此更適合經營女性服飾品牌等觀點。
主辦單位急切割！Lululemon強調「不代表公司立場」
對於威爾森的發言，Axis Connects執行長彼得斯（Nuvyn Peters）直言，部分言論具有冒犯性，與該組織致力推動女性領導力及平等機會的宗旨不符。
Lululemon也緊急與創辦人言論切割，強調威爾森的個人觀點不代表公司立場，他早在2015年就已離開公司董事會，目前不再參與公司營運。
不過，威爾森的發言人反駁相關報導，認為媒體故意用聳動標題呈現發言，忽略他多年來支持女性創業、擔任企業領導人的經歷。
曾批女性身材不適合穿瑜伽褲！創辦人爭議言論再被翻出
事實上，這並非威爾森第一次惹議。2013年，Lululemon瑜伽褲曾爆出布料過薄、穿著容易透光的問題，當時威爾森卻將問題歸咎於部分女性的身材，不適合穿自家瑜伽褲，引發消費者強烈反彈。
時隔多年，他又在女性領導力論壇發表爭議言論，也讓過去的風波再度被翻出。原本旨在鼓勵女性發展的論壇，最終卻因企業創辦人的一番話，意外成為輿論焦點。
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Lululemon founder Chip Wilson’s remarks about women spark outrage at leadership event in Calgary
Lululemon founder stuns Canadian women’s leadership conference with sexist comments