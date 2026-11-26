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金鐘影后周幼婷2023年結束與藍正龍長達9年的婚姻，離婚3年後，她在公視台語台電視電影《天龍駕訓班》中飾演扛起家庭經濟重擔的單親媽媽「林秀娟」。現實中同樣獨力照顧一對兒女的周幼婷，對角色格外有感，坦言兩人最大的不同，是自己擁有改變人生的勇氣，也想透過劇中台詞鼓勵角色重新相信自己。《天龍駕訓班》由周幼婷、宋偉恩及荒山亮主演，採取「偽紀錄片」及旁觀者視角，透過詐騙集團車手、單親媽媽、黑道老大與自閉症男童的故事，探討底層人物在貧窮及生存壓力下，如何從彼此欺騙、排斥，逐漸走向理解與接納，組成一個沒有血緣關係的「假家庭」。周幼婷睽違11年再度擔綱女主角，飾演為了兒子生活與學費奔波的單親媽媽林秀娟。她表示，自己與秀娟有著相似的家庭處境，但秀娟仍缺少跨出困境的勇氣，因此想以劇中台詞「憑妳的本事，錢干焦會愈趁愈濟，一定會當送阿凱去讀冊」，鼓勵角色勇敢做出改變。雖然周幼婷在劇中苦情壓抑，私下卻相當愛笑，還被宋偉恩認證經常露出「女神般的笑容」。編劇兼製作人林珮瑜也稱讚她表演細膩、反應敏銳，總能迅速消化導演的想法，再交出超乎預期的演出。宋偉恩飾演有情有義的詐騙集團車手「張誠峻」，演完後才發現，自己不自覺把許多父親的影子放進角色裡，兩人都有著想表達溫柔與愛，卻又感到不好意思的一面。他也笑稱，自己與角色最大的差別，就是「本人不敢挑戰法律」。為了打造角色的江湖氣息，宋偉恩每天得花超過半小時貼上「半甲」刺青，收工後再花一小時卸除。長時間黏貼不僅讓他的胸口與雙臂嚴重過敏起疹，有次更因刺青貼黏得太緊，導致右手麻木，像被橡皮筋綁了一整天，讓他一度嚇到以為手臂要被「截肢」，事後開玩笑表示，以後不敢再接有刺青造型的角色。金曲歌王荒山亮飾演表面和藹、實際城府極深的黑道老大「老菸」。他為揣摩角色研究大量詐騙新聞，並與導演設計眼鏡及整體造型，希望呈現人物在關鍵時刻翻臉不認人的冷酷感。荒山亮也大讚宋偉恩相當入戲，尤其哭戲極具感染力。其中一場巴掌戲，宋偉恩為追求真實效果，主動要求他用力真打，連續拍攝3、4次後，宋偉恩的左臉已整片紅腫，仍堅持繼續完成演出，讓荒山亮心疼直呼「真是過意不去」。《天龍駕訓班》以詐騙犯罪為外殼，描繪被生活推向命運邊緣的人，如何重新理解家庭與陪伴的意義。該片已於日前殺青，預計2027年在公視台語台播出，周幼婷如何將自身生命經驗轉化為單親媽媽林秀娟的韌性，也成為全劇一大看點。